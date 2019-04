PSG, egal cu Strasburg. Tătăruşanu a apărat un penalty pentru Nantes

PSG, egal cu Strasburg. Tătărușanu a apărat un penalty pentru Nantes

Paris Saint-Germain a fost ținută în șah de Strasbourg, 2-2, duminică, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a 31-a a campionatului de fotbal al Franței, și a ratat astfel șansa de deveni virtual campioană.Cu un succes, PSG ar fi putut sărbători câștigarea titlului de campioană chiar pe Parc des Princes.Într-un meci în care Mbappe a intrat abia în min. 60, PSG a deschis scorul prin Eric Maxim Choupo-Moting (13), dar alsacienii au întors scorul prin golurile înscrise de Nuno Da Costa (26) și Anthony Goncalves (38). Golul marcat de Thilo Kehrer (82) a salvat-o pe echipa lui Thomas Tuchel de la eșec.PSG are nevoie de doar o remiză duminica viitoare, la Lille, pentru a deveni din nou campioană.Portarul român Ciprian Tătărușanu a salvat patru goluri ca și făcute în meciul cu Toulouse, dar FC Nantes a pierdut la limită, cu 0-1. Tătărușanu a apărat un penalty executat de ivorianul Gradel (26), dar nu a mai putut face nimic în fața lui Issiaga Sylla (55). Tătărușanu a ajuns la patru penalty-uri apărate în acest sezon în Hexagon, executate de Nabil Fekir (Lyon), Clément Grenier (Rennes) și Max Gradel (Toulouse), în Ligue 1, și Kylian Mbappe (PSG), în Cupa Franței.Rezultatele etapei a 31-a din Ligue 1:VineriBordeaux - Olympique Marseille 2-0Au marcat: Kamano (27 - penalty), de Preville (71).SâmbătăLyon - Dijon 1-3Au marcat: Terrier (1), respectiv Said (3), Marcelo (7, autogol), Rafael (65, autogol).Amiens - Saint-Etienne 2-2Au marcat: Moussa Konate (23, 61), respectiv Kolodziejczak (16), Cabella (90+5).Angers - Rennes 3-3Au marcat: Reine-Adelaide (47, 90+3), Bahoken (52), respectiv Ben Arfa (35, 75 - penalty), Niang (60).Nîmes - Caen 2-0Au marcat: Bouanga (85), Gradit (90+4, autogol).Guingamp - Monaco 1-1Au marcat: Eboa Eboa (23), respectiv Jovetic (90+4).DuminicăReims - Lille 1-1Au marcat: Oudin (78), respectiv José Fonte (55).Toulouse - Nantes 1-0A marcat: Sylla (55).Nice - Montpellier 1-0A marcat: Dante (20).Paris SG - Strasbourg 2-2Au marcat: Choupo Moting (13), Kehrer (82), respectiv Da Costa (26), Goncalves (38).În clasament, pe primul loc se află Paris SG, cu 81 puncte (30 jocuri), urmată de Lille, 61 p, Lyon, 56 puncte, Saint-Etienne, 50 puncte, Marseille, 48 puncte, Reims, 47 puncte, Nice, 47 puncte, etc. Nantes se află pe locul 15, cu 31 puncte (30 jocuri).