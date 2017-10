Programul partidelor din etapa a V-a a Ligii I

Ştire online publicată Miercuri, 13 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat, miercuri, pe site-ul oficial, programul și televizările partidelor care se vor disputa în etapa a V-a a Ligii I:Vineri, 22 august:FC Brașov - ASA Târgu Mureș, ora 18.30 - Look TVConcordia Chiajna - Dinamo, ora 21.00 - Look TVSâmbătă, 23 august:Pandurii Târgu Jiu - FC Viitorul, ora 18.30 - Look PlusSteaua - Ceahlăul Piatra Neamț, ora 21.00 - Look TVDuminică, 24 august:FC Botoșani - Universitatea Cluj, ora 17.00 - Look PlusRapid - Astra Giurgiu, ora 19.00 - Look PlusCS Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești, ora 21.00 - Look TVLuni, 25 august:CSMS Iași - Oțelul Galați, ora 18.30 - Look TVCFR Cluj - Gaz Metan Mediaș, ora 21.00 - Look Plus.