Programul complet al meciurilor DE AZI, de la Campionatul Mondial de fotbal din 2018

Programul complet al meciurilor de la Campionatul Mondial din 2018!

Programul complet:



Grupa A:



14 iunie, ora 17:00 - Rusia - Arabia Saudită (Moscova, Lujniki)



15 iunie, ora 14:00 - Egipt - Uruguay (Ekaterinburg)



19 iunie, ora 20:00 - Rusia - Egipt (Sankt Petersburg)



20 iunie, ora 17:00 - Uruguay - Arabia Saudită (Rostov-pe-Don)



25 iunie, ora 16:00 - Uruguay - Rusia (Samara)



25 iunie, ora 16:00 - Arabia Saudită - Egipt (Volgograd)



Grupa B:



15 iunie, ora 17:00 - Maroc - Iran (Sankt Petersburg)



15 iunie, ora 20:00 - Portugalia - Spania (Soci)



20 iunie, ora 14:00 - Portugalia - Maroc (Moscova, Lujniki)



20 iunie, ora 20:00 - Iran - Spania (Kazan)



25 iunie, ora 19:00 - Spania - Maroc (Kalinigrad)



25 iunie, ora 19:00 - Iran - Portugalia (Saransk)



Grupa C:



16 iunie, ora 12:00 - Franța - Australia (Kazan)



16 iunie, ora 18:00 - Peru - Danemarca (Saransk)



21 iunie, ora 14:00 - Franța - Peru (Ekaterinburg)



21 iunie, ora 17:00 - Danemarca - Australia (Samara)



26 iunie, ora 16:00 - Danemarca - Franța (Moscova, Lujniki)



26 iunie, ora 16:00 - Australia - Peru (Soci)



Grupa D:



16 iunie, ora 15:00 - Argentina - Islanda (Moscova, Spartak)



16 iunie, ora 21:00 - Croația - Nigeria (Kalinigrad)



21 iunie, ora 20:00 - Argentina - Croația (Novgorod)



22 iunie, ora 17:00 - Nigeria - Islanda (Volgograd)



26 iunie, ora 20:00 - Islanda - Croația (Rostov)



26 iunie, ora 20:00 - Nigeria - Argentina (Sankt Petersburg)



Grupa E:



17 iunie, ora 14:00 - Costa Rica - Serbia (Samara)



17 iunie, ora 20:00 - Brazilia - Elveția (Rostov)



22 iunie, ora 14:00 - Brazilia - Costa Rica (Sankt Petersburg)



22 iunie, ora 20:00 - Serbia - Elveția (Kalinigrad)



27 iunie, ora 20:00 - Serbia - Brazilia (Moscova, Spartak)



27 iunie, ora 20:00 - Elveția - Costa Rica (Novgorod)



Grupa F:



17 iunie, ora 17:00 - Germania - Mexic (Moscova, Lujniki)



18 iunie, ora 14:00 - Suedia - Coreea de Sud (Novgorod)



23 iunie, ora 17:00 - Germania - Suedia (Soci)



23 iunie, ora 20:00 - Coreea de Sud - Mexic (Rostov)



27 iunie, ora 16:00 - Mexic - Suedia (Ekaterinburg)



27 iunie, ora 16:00 - Coreea de Sud - Germania (Kazan)



Grupa G:



18 iunie, ora 17:00 - Belgia - Panama (Soci)



18 iunie, ora 20:00 - Tunisia - Anglia (Volgograd)



23 iunie, ora 14:00 - Belgia - Tunisia (Moscova, Spartak)



24 iunie, ora 14:00 - Anglia - Panama (Novgorod)



28 iunie, ora 20:00 - Anglia - Belgia (Kalinigrad)



28 iunie, ora 20:00 - Panama - Tunisia (Saransk)



Grupa H:



19 iunie, ora 14:00 - Polonia - Senegal (Moscova, Spartak)



19 iunie, ora 17:00 - Columbia - Japonia (Saransk)



24 iunie, ora 17:00 - Japonia - Senegal (Ekaterinburg)



24 iunie, ora 20:00 - Polonia - Columbia (Kazan)



28 iunie, ora 16:00 - Senegal - Columbia (Volgograd)



28 iunie, ora 16:00 - Japonia - Polonia (Samara)



Optimi de finală:



30 iunie, ora 16:00 - locul 1 grupa C - locul 2 grupa D (Kazan)



30 iunie, ora 20:00 - locul 1 grupa A - locul 2 grupa B (Soci)



1 iulie, ora 16:00 - locul 1 grupa B - locul 2 grupa A (Moscova, Lujniki)



1 iulie, ora 20:00 - locul 1 grupa D - locul 2 grupa C (Novgorod)



2 iulie, ora 16:00 - locul 1 grupa E - locul 2 grupa F (Samara)



2 iulie, ora 20:00 - locul 1 grupa G - locul 2 grupa H (Rostov-pe-Don)



3 iulie, ora 16:00 - locul 1 grupa F - locul 2 grupa E (Sankt Petersburg)



3 iulie, ora 20:00 - locul 1 grupa H - locul 2 grupa G (Moscova, Spartak)



Sferturi de finală:



6 iulie, ora 16:00 - câștigătoarea meciului 1 din optimi - câștigătoarea meciului 2 din optimi (Novgorod)



6 iulie, ora 20:00 - câștigătoarea meciului 6 din optimi - câștigătoarea meciului 5 din optimi (Kazan)



7 iulie, ora 16:00 - câștigătoarea meciului 8 din optimi - câștigătoarea meciului 7 din optimi (Samara)



7 iulie, ora 20:00 - câștigătoarea meciului 3 din optimi - câștigătoarea meciului 4 din optimi (Soci)



Semifinale:



10 iulie, ora 20:00 - câștigătoarea meciului 2 din sferturi - câștigătoarea meciului 1 din sferturi (Sankt Petersburg)



11 iulie, ora 20:00 - câștigătoarea meciului 4 din sferturi - câștigătoarea meciului 3 din sferturi (Moscova/Lujniki)



Locul 3:



14 iulie, ora 16:00 - echipa învinsă în semifinala 1 - echipa învinsă în semifinala 2 (Sankt Petersburg)



Finala



15, iulie, ora 17:00 - câștigătoarea semifinalei 1 - câștigătoarea semifinalei 2 (Moscova/Lujniki)