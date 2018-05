Profesorul Paul Neagu şi Maria Constantin, premiaţi la "Gala Olimpicilor"

Profesorul Paul Neagu și Maria Constantin, premiați la "Gala Olimpicilor"

Primăria Sinaia a organizat, în sala vechiului Cazino, cea de-a Xlll-a „Gală a Olimpicilor“, eveniment la care au fost premiați toți elevii, profesorii, sportivii și antrenorii ce au făcut cinste orașului prin rezultatele deosebite obținute în ultimul an.Printre cei care au luat parte la momentul festiv, coordonat de primarul Vlad Oprea, s-au numărat și pilotul de bob Maria Constantin și antrenorul său, profesorul Paul Neagu. Cei doi, alături de împingătorul Andreea Grecu, s-au clasat pe locul 15 la ultima ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, din februarie, de la PyeongChang (Coreea de Sud).În timp ce Andreea Grecu reprezintă CSSI Mamaia, Maria Constantin este legitimată la CSO Sinaia, dar este și antrenor voluntar la CSSI Mamaia, acolo unde profesorul Neagu încearcă să construiască o nouă generație de campioni, pornind de la Constanța.„A fost un eveniment foarte frumos, o adevărată gală. Dacă până acum ținuta obligatorie era una alb-negru, anul acesta, invitații au avut ocazia de a se costuma într-unul din super-eroii lor favoriți. Am avut plăcerea de a asculta discursurile unor oameni mari, care au reușit multe pentru orașul Sinaia. Și pe mine mă leagă multe performanțe de acest oraș: cunosc Sinaia din anul 1974, atunci când am făcut parte din echipajul lui Ion Pânțuru, de asemenea, acum trei ani, la vârsta de 60 de ani, am câștigat un titlu de campion al României la bobul de 4 persoane reprezentând CSO Sinaia”, a declarat profesorul Paul Neagu.v v vDevenită campioană mondială de juniori, anul trecut, la bob 2, alături de Florentina Iuscu, Andreea Grecu este în căutarea unor împingătoare puternice, pentru sezonul ce stă să înceapă. Oricine dorește și se încadrează în parametrii fizici stabiliți de profesorul Neagu ca fiind ideali pentru practicarea acest sport (cel puțin 170 cm și 70 kg, cel mult 24 de ani) este invitat la acțiunile de selecție. Dacă au practicat și un sport, în prealabil, au un atu în plus.„Noi avem porțile deschise pentru fete care vor să încerce acest sport. Nu le costă nimic, pot veni să facă antrenamente cu noi, pentru a se lămuri despre ce este vorba. Poate fi chiar un privilegiu pentru ele, de a se antrena alături de campioana mondială Andreea Grecu, cea care este și campioană națională la atletism, la 100 de metri feminin, tot la juniori. O sportivă completă”, a explicat reputatul antrenor constănțean.