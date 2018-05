Profesorul Paul Neagu, antrenorul care aduce României campioni mondiali

Palatul Elisabeta din Capitală a găzduit, ca în fiecare an, Garden Party, cu ocazia Zilei Regalității din România. Să nu uităm că data de 10 mai a fost ziua națională a României din 1866 până în 1946, odată cu venirea comuniștilor la putere. Tot într-o dată de 10 mai, regele Carol l își începea domnia pe acest pământ sacru.Festivitatea din acest an a fost prima fără Regele Mihai l, cel care a decedat în luna decembrie a anului trecut, la vârsta de 96 de ani.Au fost prezenți mii de oameni din toate colțurile țării, reprezentanți ai Parlamentului, ai Academiei Române, ai Ministerului Apărării Naționale, ai Ministerului de Interne, membri ai Corpului Diplomatic, ai Bisericii Ortodoxe Române, precum și personalități importante din lumea artei, științei sau sportului. Printre aceștia, s-a aflat și reputatul antrenor al lotului olimpic feminin de bob al României, profesorul constănțean Paul Neagu, cel care a făcut să răsune imnul național la CM din Elveția. În luna ianuarie, pe pârtia de la St. Moritz, echipajul format din sportivele Andreea Grecu și Florentina Iuscu a obținut titlul mondial la juniori. Elevele profesorului Neagu au învins alte 13 echipaje, printre care cele ale Germaniei, Austriei, Rusiei, Canadei, Elveției sau Marii Britanii, țări cu un istoric și un potențial mult mai bogat decât al nostru, lucru apreciat de Curtea Regală.„A fost o onoare pentru mine să fiu prezent la un astfel de eveniment, alături de somități ale acestei țări. A fost ceva de vis, parcă ai fi pășit într-o altă eră, altă lume. Mă bucură faptul că performanța noastră de la St. Moritz a trezit mândrie în sufletele Familiei Regale. Am fost prezentat drept «antrenorul care oferă României campioni mondiali». Chiar am discutat cu directoarea de protocol a Curții Regale, doamna doctor Sandra Gătejeanu Gheorghe, și chiar s-a oferit să ne ajute dacă vreodată vom avea nevoie de sprijin. Faptul că bobul și-a croit drum printre aceste personalități, alături de Casa Regală, ne oferă o motivație și o obligație morală în plus, atunci când evoluăm pentru tricolor”, a declarat profesorul Paul Neagu.