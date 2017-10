Profesorul Mărţişor Hondrilă, cooptat în „proiectul Phoenix“

Pensionarea nu l-a scos din circuitul sportiv

Profesorul Mărțișor Hondrilă, cooptat în „proiectul Phoenix“

Timpul se scurge cu o viteză uluitoare. Parcă mai ieri era pe teren, la cârma naționalei României. Astăzi, este profesor pensionar, dar nu poate sta departe de marea sa pasiune: baschetul. Mărțișor Hondrilă mai are un cuvânt de spus în sportul constănțean. Într-un moment greu pentru baschetul constănțean, o disciplină de mare tradiție pe litoral, dar care abia mai pâlpâie firav, antrenorul emerit Mărțișor Hondrilă a fost de acord să intre în colectivul tehnic al CS Phoenix, club de copii, condus de Cristian Mânăstireanu. „Vreau să dau o mână de ajutor acestui club, aflat la început de drum. Este extraor-dinar să vezi la antrenament 20 de copii ambițioși și atenți la fiecare indicație”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Hondrilă. CS Phoenix a organizat patru centre de pregătire, la Școala nr. 29 „Mihai Viteazu”, Universitatea „Ovidius” / Facultatea de Educație Fizică și Sport (baza nautică), Liceul Teoretic „Lucian Blaga” și Grupul Școlar „C.A. Rosetti” din Constanța. vvv Altfel, profesorul Hondrilă a avut parte, zilele trecute, de un moment emoționant. În cadrul festivității de la Palatul Copiilor, la care au participat șefii ISJ, președinții asociațiilor județene de fotbal, handbal, lupte sau oină, antrenorului emerit, dar și altor zece profesori pensionari le-au fost înmânate premiile și diplomele pentru „O viață dedicată sportului școlar și de performanță”. „Ținând cont de faptul că, în sală, erau peste 300 de profe-sori, dintre care 20 de debutanți, am ținut să le mulțumesc organizatorilor și să le adresez câteva cuvinte mai tinerilor mei colegi. Le-am spus că, în urmă cu 42 de ani, m-am urcat în trenul de Constanța. De atunci, am făcut multe opriri, în stațiile performanței, iar acum, a venit timpul să cobor. Celor care urcă în locul nostru, le urez să aibă parte de tot atâtea satisfacții câte am avut și noi și să ducă mai departe tradiția. În meseria noastră, nimic nu se poate face fără pasiune”, a explicat Mărți-șor Hondrilă, care va face parte și din „Sfatul Înțelepților” al ISJ. vvv Ca sportiv, Mărțișor Hondrilă a jucat baschet în Divizia A, la CSU Galați, ICF, ICED București și Farul Constanța. Devenit antrenor, a pregătit mai apoi echipele CSS 1, Marina, Farul, dar și loturile naționale de juniori, tineret și seniori ale României. A format 34 de jucători pentru loturile naționale și 54 pentru Divizia A și a predat, ani buni, cursul de baschet la Universitatea „Ovidius”. Timp de 15 ani (un adevărat record în materie), a îndeplinit funcția de inspector speciali-tate educație-fizică și sport în cadrul ISJ Constanța, iar alți trei ani a lucrat în Ministerul Educației.