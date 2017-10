PROBLEME MARI pentru vicepreşedintele FC Farul / Cristian Munteanu, condamnat la cinci ani de închisoare cu executare!

PROBLEME MARI pentru vicepreședintele FC Farul / Cristian Munteanu, condamnat la cinci ani de închisoare cu executare!

Vicepreședintele FC Farul, Cristian Munteanu, și fotbalistul echipei Dacia Mioveni, Andrei Mărgăritescu, au fost condamnați, ieri, de Tribunalul București, la pedepse de cinci ani și, respectiv, trei ani de închisoare cu executare. Cristian Munteanu și Andrei Mărgăritescu sunt cercetați pentru complicitate la tentativă de înșelăciune, respectiv tăinuire, în dosarul legat de mașinile furate care a fost adus în atenția presei în primăvara anului trecut. "Îmi este foarte greu să comentez decizia luată de tribunal. Singura mea vină este că am vrut să-mi cumpăr o mașină, pentru care am plătit o sumă importantă: 32.000 de euro. Cu banii ăștia, în ziua de azi cumperi o casă, un apartament cu două camere. Nu sunt vinovat de nimic: nu am furat, nu am prejudiciat, nu am înșelat, nu am falsificat nimic. Am vrut să-mi cumpăr o mașină, atâta tot. Este o nebunie ceea ce mi se întâmplă. Voi face apel și voi apela la orice instanță o să pot. Este incredibil că, în anul 2012, în România, victima este trimisă la închisoare. Este o situație foarte greu de explicat și de înțeles, atât eu, cât și Andrei Mărgăritescu suntem judecați și trimiși la închisoare pentru că am plătit 32.000 de euro, respectiv 28.000 euro cu bună credință. Cum vine asta? Ce justiție a asta?! Tu vii cu o mașină la mine, eu o cumpăr la prețul pieții, nu pe 300 sau 3.000 de euro, iar apoi intru la pușcărie din cauza ta. În acest dosar, nimeni nu e prejudiciat în afară de mine și de Mărgăritescu", a declarat Cristian Munteanu, pentru "Cuget Liber". Totodată, vicepreședintele Farului a declarat că nu va sta cu mâinile în sân și că va apela la orice instanță judecătorească va fi nevoie pentru a-și demonstra nevinovăția, fiind dispus să ducă procesul în străinătate dacă va fi necesar. "Problema noastră este că justiția în România dă dreptate adevăraților vinovați. Când hoții au fost reținuți de poliție, au declarat că noi doi știam că mașinile sunt furate și că nu ne-a interesat asta. Aspect care cred că e la mintea cocoșului: cum să dai o sumă atât de mare de bani pe o mașină despre care știi că o caută poliția și din cauza căreia poți să ai probleme. Este greu de înțeles ce se întâmplă cu justiția română, la noi hoții au dreptate întotdeauna, așa a pățit și Gigi Becali când i-au furat mașina, apoi agresorul jucătorului de baschet de la Giurgiu a luat cinci ani pentru crimă la fel de mult cât vor să-mi dea mie pentru că am vrut să-mi cumpăr o mașină. Sunt acuzat și risc să mă duc la închisoare pentru ceva ce nu am vrut să fac niciodată. Faptul că sunt o persoană publică stârnește interes, dar asta nu e ceva nou în ziua de azi. Vă garantez că voi lupta până la capăt pentru a demonstra că sunt nevinovat și că am achitat acei bani cu bună credință. Atât eu, cât și Andrei o să mergem până la instanțele din străinătate dacă va fi nevoie, pentru că nu e normal felul în care instanțele iau anumite decizii în România", a mai spus Munteanu. Decizia Tribunalului București poate fi atacată cu apel, iar până la judecarea recursului, atât fotbalistul Andrei Mărgăritescu, cât și vicepreședintele FC Farul, Cristian Munteanu, rămân în libertate. Alături de cei doi, în acest dosar au mai fost condamnate alte trei persoane.