Probleme financiare la campioana HCM Constanţa

Probleme financiare la campioana HCM Constanța

În ultima perioadă, sportul constănțean se confruntă cu tot mai multe probleme financiare și, după agonia celor de la CSU Neptun, iată că a venit rândul chiar campioanei HCM Constanța să treacă printr-o perioadă dificilă.Vara anului 2014 poate fi carac-terizată ca fiind una neagră pentru handbalul constănțean. La începutul sezonului, se punea problema desființării echipei feminine CSU Neptun, pe 15 iulie, s-a stins din viață antrenorul emerit Mihail Făgărășan, iar acum, campioana României, HCM Constanța, se confruntă cu problemele cauzate de lipsa banilor.Anul acesta, handbaliștii constănțeni nu își permit să mai plece în cantonament în Serbia, prin vistieria clubului bătând vântul.„După o perioadă de 12 ani în care echipa a dat dovadă de o foarte bună performanță, acum este nevoită să renunțe la cantonament din cauza banilor. Când am înființat echipa, am promis că voi face orice ca totul să fie bine și am făcut chiar mai mult decât am promis. HCM Constanța a ajuns o forță. Echipa e ca și un copil pentru mine și voi bate în continuare la diferite uși pentru finanțare. La câte premii a obținut și la câte lucruri a dovedit, echipa are nevoie de mult sprijin din partea tuturor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Nurhan Ali, director executiv HCM Constanța.Handbaliștii vor continua la Constanța pregătirea pentru SuperCupa României, ce se va desfășura pe 26 august, iar de pe 28 august, constănțenii vor pleca la Strasburg, pentru competiția anuală EuroTournoi. Acestea sunt obiectivele verii, însă piedicile din ultima vreme îl fac pe directorul echipei să se gândească la măsura extremă.„E posibil să se ajungă la destrămarea echipei. Ce nu înțeleg este că, atunci când ai o echipă precum HCM pentru sportul constănțean, pentru sportul românesc, cum de nu se implică oamenii de afaceri. De ce nu vin în sprijinul echipelor?”, a mai adăugat Nurhan Ali.v v vPână la clarificarea tuturor pro-blemelor, formația continuă antrenamentele.„Noi ne continuăm treaba. Suntem într-un semi-cantonament de pregătire, acasă. Cei cinci noi jucători s-au integrat în echipă, avem o săptămână de când ne antrenăm cu ei și așteptăm jocurile de pregătire. Așteptăm să se decidă viitorul nostru”, a spus căpitanul HCM-ului, Laurențiu Toma.