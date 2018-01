Problema stadionului "Farul". "Momentan, lucrurile sunt blocate!"

Prezentă la ședința de bilanț a Clubului Sportiv Farul Constanța, directorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, Mariana Solomon, a prezentat starea actuală a puținelor baze sportive din Constanța, în special cea a stadionului „Farul” și a Sălii Sporturilor.Legat de stadionul „Farul” din strada Primăverii, după ce că lucrurile decurgeau cu viteza melcului, acum s-au împotmolit de tot.„Există un proiect de Hotărâre de Guvern care a fost înaintat către ministerul de resort spre analiză și, în funcție de ce răspuns vom primi, va intra sub atenția ministerelor Dezvoltării, Finanțelor și Justiției. Dacă totul merge bine, va fi introdus în ședință de Guvern și poate fi votată trecerea de la Ministerul Tineretului și Sportului spre autoritățile locale. Momentan, lucrurile sunt blocate. În aceeași situație se află și Baza Sportivă «Triunghi» și stadionul de rugby din Complexul Sportiv «Badea Cârțan»”, a declarat Mariana Solomon.În luna octombrie a anului trecut, o nouă problemă dădea bătăi de cap, la Sala Sporturilor din Constanța. A fost făcută o sesizare privind faptul că în structura sălii, vechi de peste 60 de ani, au răsărit crăpături destul de serioase, necesitând o expertiză tehnică urgentă. De atunci și până astăzi, problema este departe de a se fi rezolvat.„Noi am efectuat expertiza, dar mai sunt câteva analize de laborator pe care noi trebuie să le primim. În funcție de ce vor spune experții, suntem obligați să luăm măsurile care se cer”, a completat Mariana Solomon.Idilica Sală Polivalentă de la Constanța a devenit subiect tabu pe litoral. Nimeni nu știe sau nu poate să dea mai multe detalii despre stadiul în care se află proiectul. Totul rămâne la stadiul de zvonuri, din surse neoficiale. Se pare că s-a depășit etapa constestațiilor privind procedura de achiziție, ce a ținut pe loc proiectul în ultimul an, și ar putea fi demarate lucrările în anul 2018.