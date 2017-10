Pro SPORT / Perlele anului 2013 în fotbalul românesc

Ştire online publicată Miercuri, 25 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Anul 2013 se apropie de sfârșit. Se fac bilanțuri, retrospective și planuri de viitor. Dar în așteptarea lui Moș Crăciun e indicat să ne relaxăm puțin. Încercăm și noi să vă facem să zâmbiți. Am strâns, de-a lungul anului o colecție de perle alea oamenilor de/din fotbal. Unele sunt simple scăpări, unele sunt gafe în toată regula. Toate sunt amuzante. Le publicăm acum, conștienți fiind că există cel puțin tot atâtea ale ziariștilor - și aveți voi grijă tot anul să ni semnalați și să ni le aduceți aminte permanent. Ne bazăm pe asta.Perlele de mai jos nu înseamnă decât că îi urmărim cu atenție și îi așteptăm pe toți cei de mai jos și la anul. Uneori ne contrazicem, alteori colaborăm perfect. Tuturor le dorim, în numele dvs, Sărbători fericite! Ceea ce vă dorim și vouă, milioanelor de cititori.Gata, că deja ”am lungit-o foarte lung”. Aceasta este prima parte a perlelor pe anul 2013. Partea a doua o vom publica miercuri, în ziua Crăciunului.Am jucat și la Steaua cât am jucat, important este că jucam, acum nu mai joc și îmi doresc foarte mult să jocFlorin Costea, conjugând verbul ”a juca”Dacă mă voi pregăti foarte bine, normal că sunt pregătit Cornel Râpă, întotdeauna pregătitGlobalizarea e în toată lumeaGică Hagi, imposibil de contrazisAm lungit-o foarte lungIonuț Lupescu, vorbind foarte vorbărețSteaua este flebețea mea Victoraș Iacob, flebețea steliștilorAm pierdut, asta e, o să ne spună domnul mister unde am greșitMihai Pintilii, domnul centrocampisto de la SteauaIniesta are acea eleganță, e ca un computerIlie Dumitrescu, cel care are acea metaforă, e ca un robotSuntem îngrijorați, dar nu ne facem problemeAndrei Prepeliță, nesigur, dar sigur pe elDupă meciul cu Ajax se ridică și silenzio, și stampa, și tot Gigi Becali, ca de obicei omul deciziilor clareDin punct de vedere fizic suntem mult mai bine decât ultimele săptămâna cealaltă Alexandru Bourceanu, imposibil de contrazisUnii sportivi vor câștiga medalii, alții nu Jacques Roggue, dezvăluiri în exclusivitateTransmit tradiționala urare Dumnezeu să-l ierte!Dumitru Graur, tradiționalSă nu vorbim de bani că... nu există la Rapid în acest moment așa ceva Marian Rada și probabil cea mai sinceră declarație dată vreodată despre RapidMarius Avram a văzut bine faza, e un arbitru cu centru de greutate jos Ilie Dumitrescu, deosebit de precis în explicațiiOri nu se pricepe, ori e rău-binevoitor (...) Astea sunt acuze total nefondanteVictor Pițurcă, atacând cum știe el mai bine cu vorbeleEu nu mă las pradă delirului oniric (...) Înainte să le anihilăm săgețile, trebuia să vedem care e genezaValentin Sinescu, cel mai logic antrenor din RomâniaDaca nu ia gol la Londra, Steaua are peste 50% șanse de calificareMircea Rădulescu, descoperind apa caldă după Steaua - Chelsea 1-0Ați văzut domnule Becali ce era de văzut la acest meci?Horia Ivanovici, făcând show cu întrebările cu răspuns inclusEchipa asta fără Bourceanu și Pintilii e mai greu Gigi Becali, fără de care să găsim perle e mai ”grea”Ar mai fi și a treia posibilitate, cu încălcarea regulamentelor să se decidă schimbarea regulamentelor Dumitru Dragomir și fraza care ar trebuie să-i fie motto pe CVRezumativ, Dinamo a avut trei ocazii, aproape uriașe, de a înscrieConstantin Anghelache, președinte Dinamo, aproape senzaționalPuneți-vă în sânul fotbaliștilor Gică Hagi și o indicație din categoria ”mai bine nu”Sunt mai optimust acum Cristi Borcea, ”autostivuitorul” declarațiilorTrinidad Tobago nu e un adversar fasil Victor Piturca, poliglotSursa: www.prosport.ro