„Principalul nostru obiectiv este să creştem jucători pentru echipa mare”

Liga Naţională de handbal masculin este întreruptă timp de două săptămâni, pentru a face loc acţiunilor echipelor naţionale în calendarul EHF. Dacă la HC Dobrogea Sud e pauză competiţională, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre juniorii academiei clubului constănţean.În acest final de octombrie, juniorii de la HC Dobrogea Sud sunt agrenaţi în competiţiile interne, la toate nivelurile de vârstă.Echipa de juniori II (jucători născuţi în anii 2005 şi 2006), antrenată de Ionuţ Puşcaşu, s-a impus cu un scor categoric, 55-8, în deplasarea de la Năvodari. După trei etape, puştii de la HC Dobrogea Sud sunt lideri în Seria D a primei faze a Campionatului Naţional, având la activ alte două victorii, cu CSM Feteşti şi CSS Călăraşi. Primele trei clasate merg mai departe, în Grupa Valoare, de unde începe lupta pentru turneul final.Şi juniorii III sunt neînvinşi, graţie victoriilor cu CSS Galaţi, Cernavodă şi Călăraşi şi egalului cu Medgidia. Vineri, 29 octombrie, de la ora 17.00, micii handbalişti vor juca la Măcin. Anul trecut, la această categorie de vârstă (2007-2008), HC Dobrogea Sud a reuşit calificarea la turneul final.„Faţă de anul trecut, o parte dintre ei au avansat la următoarea categorie, sunt juniori II. Obiectivul este calificarea la turneul final, ca la toate categoriile de vârstă. Dar principalul nostru obiectiv, aici la academie, este să creştem jucători pentru echipa mare, aşa cum am reuşit până acum. Gabriel Preda, Ionuţ Stănescu, Ştefan Teodor, Andrei Bruj sunt deja în lotul primei echipe şi au jucat în Liga Naţională.Şi Rareş Ştefan, care este încă junior II, se pregăteşte cu lotul de seniori. Şi mai vin din urmă, sunt copii care promit. Ne propunem să dăm unul-doi jucători la prima echipă de la fiecare generaţie”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul Ionuţ Puşcaşu.La rândul lor, juniorii I (jucători născuţi în anii 2003 şi 2004), antrenaţi de Enis Murtaza, au meci, pe teren propriu, cu LPS „I. Balaş Soter” Buzău. Ei alcătuiesc, practic, şi echipa de tineret care evoluează în Divizia A.Iar trei „delfini” juniori au fost convocaţi, săptămâna aceasta, la lotul naţional 2004-2005, pentru un stagiu de pregătire la Sighişoara, în perioada 2-7 noiembrie. Este vorba despre Ştefan Teodor, David Pavlov şi Amir Ablachim.Academia HC Dobrogea Sud are şi grupe de vârstă mai mici, juniori IV (2009-2010 - antrenor Enis Murtaza) şi mini-handbal (mai mici de 2010 - antrenor Eden Hairi). În total, 95 de copii fac handbal de performanţă la Academia HCDS. Iar uşa rămâne deschisă pentru cei care doresc să joace handbal sub culorile clubului constănţean.Selecţii la Academia HCDSAntrenorii de la HC Dobrogea Sud caută mici „delfini” care vor să devină mari handbaliști.„Clubul nostru organizează selecţii pentru grupele de mini-handbal şi juniori IV. Aşteptăm copii născuţi între anii 2009 şi 2013. Nu contează dacă nu au mai jucat handbal până acum, la Academia HCDS pornim de la zero spre performanţă”, au transmis reprezentanţii HC Dobrogea Sud.Detalii despre selecţie puteţi afla de la antrenorul Enis Murtaza. Activităţile sunt gratuite şi se desfăşoară la Sala Albatros din Constanţa.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud