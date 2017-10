Primul campionat naţional de handbal pe plajă are loc în acest week-end, în Mamaia

Primul campionat național de handbal pe plajă are loc în acest week-end, în Mamaia

Iată echipele participante: juniori A - masculin - CSS Sighișoara, CSS Brazi, CS Alexandria, CSS Medgidia și AHC Dobrogea Sud Constanța; juniori B - masculin - CSS Sighișoara, CSS Constanța, CS Alexandria, CS Năvodari și CSO Murfatlar; junioare A - feminin - ASC Veraflor, CSS Tulcea, CSS Cluj Napoca, CSS 1 Constanța, CSS Medgidia și ASC Minaur Baia Mare; junioare B - feminin - ASC Veraflor, CSS Tulcea și CSS Cluj Napoca.Vineri și sâmbătă, începând cu ora 9, vor avea loc meciurile din grupă, urmând ca finalele să se dispute duminică, în intervalul orar 9-12.30, și festivitatea de premiere.Regulamentul de handbal pe plajă se diferențiază de handbalul indoor, așa cum îl cunoaștem noi. În primul rând, se joacă două reprize de câte 10 minute, suprafața este mai mică, 27x12 metri, 4 jucători de echipă - 3 jucători de câmp plus portarul. Apoi, există procedee tehnice individuale care se punctează dublu (aruncarea din piruetă 360 grade, aruncarea din aeriană, penalty-ul, golul portarului, aruncarea jucătorului specialist - cel care înlocuiește portarul).„Logistică și potențial uman există, dar există un decalaj istoric de experiență față de alte țări pe care doar investind îl putem diminua. Vom acorda treptat mai multă importanță handbalului pe plajă, iar acest prim Campionat Național este o dovadă clară că ne preocupă dezvoltarea acestei ramuri. Să nu uităm că, în această iarnă, am avut și primele demonstrații de handbal pe zăpadă. Visul meu este ca în câțiva ani să se joace handbal 365 zile pe an în România!”, a subliniat președintele FRH Alexandru Dedu.Miza dezvoltării handbalului pe plajă este una mare în contextul în care acest sport a fost introdus recent în programul Jocurilor Olimpice din 2024. Primul obiectiv al FRH este calificarea unei echipe naționale la Jocurile Olimpice de Vară ale Tineretului din Argentina din 2018. Anul acesta, naționala de junioare a României (antrenorii constănțeni Adrian Georgescu și Roxana Damian) s-a clasat pe locul 7 la Campionatul European pe plajă, ce s-a desfășurat în Croația.