Primul antrenament cu Farul pentru doi portughezi şi un angolez

Primul antrenament cu Farul pentru doi portughezi și un angolez

Antrenorul „marinarilor”, Marius Șumudică, a avut sub observație, aseară, patru nume noi, trei fotbaliști străini și un român. Cei trei jucători străini anunțați de Mircea Crainiciuc, președintele executiv al Farului, Mawete Joao Batista „Junior”, Helder Baros Ramos (atacanți) și Hugo Eleuterio Martins Valdez „Tero” (fundaș central sau mijlocaș la închidere), au sosit la Constanța în zorii zilei de marți, iar aseară au efectuat primul antrenament sub comanda antrenorului Marius Șumudică, urmând a fi testați și zilele acestea. Mawete „Junior” (27 ani, 1,80 m - 78 kg) este angolez, dar are și cetățenie portugheză, iar Helder (28 ani) și „Tero” (26 ani, 1,84 m - 78 kg) sunt portughezi. Mawete a evoluat sezonul trecut în liga a doua din Cipru, la Chalkanoras Idaliou, care a ocupat locul 12 și a retrogradat. În 2007/2008 a jucat la FC Verbroedering Geel (Belgia, liga a doua), anterior la Walsall (Anglia), iar în Portugalia la echipe precum GD Olivais e Moscavide, Benfica B sau Sporting Braga. În CV-ul său figurează însă și celebra Benfica, în campionatele 1999/2000 (4 meciuri - 0 goluri) și 2001/2002 (8 - 2), când la echipa din capitala Portugaliei evoluau Enke, Okunowo, Poborsky, Maniche, Joao Pinto, Nuno Gomes, Simao Sabrosa, Zahovic, Drulovic sau Cadete. „Eventualul transfer la Farul este o oportunitate pentru mine de a-mi continua cariera. Despre campionatul din România nu știu prea multe, dar despre Farul am aflat că e un club mare, cu ștate vechi în prima ligă. Acum e în divizia a doua, dar încearcă să promoveze. Aș vrea să ajut și eu la acest proiect. Ultima dată, am jucat în Cipru, dar nu am semnat prelungirea contractului, pentru că voiam o echipă mai bună, care să mă ajute să evoluez din nou la echipa națională și la Cupa Africii”, a declarat Mawete, care are 15 jocuri și 6 goluri la echipa Under-20 a Angolei și 8 partide (4 goluri) la formația Under-23. „Tero” a jucat, printre altele, la formația portugheză de ligă secundă Beira Mar, iar celălalt lusitan, Helder, tot în ligă inferioară portugheză, la formația Lagao. Al patrulea nume nou de aseară a fost Ștefan Petre, un atacant înalt, de 23 de ani, liber de contract, care a jucat și pe la Turistul Pantelimon, însă, s-a văzut, e complet nepregătit, astfel că Șumudică l-a oprit și dintr-o serie de alergare și nu l-a folosit la exercițiul de finalizare de la sfârșitul antrenamentului, anunțându-l că nu are rost să mai stea la probe. „Detașați-vă de rezultatul partidei cu Săgeata!” Marius Șumudică, antrenorul principal al Farului, le-a ținut o scurtă cuvântare elevilor săi, aseară, pe gazon, înainte de începerea antrenamentului, cerându-le să uite că meciul cu Săgeata Stejaru s-a încheiat cu 1-0 pentru tulceni și să se gândească numai la victoria de la Botoșani. „Detașați-vă de rezultatul de duminică. Acum, trebuie să vă gândiți numai că e obligatoriu să luăm trei puncte sâmbătă, la Botoșani. Dacă vom juca precum cu Sportul și cu Stejaru, dar vom elimina ratările, succesul nu are cum să nu fie al nostru”, a spus Șumudică. Mai în glumă, mai în serios, antrenorul i-a spus lui Soare că dacă, astăzi, nu vine cu aceeași greutate corporală ca aseară, nu îl mai primește la antrenament.