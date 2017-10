Primele reacţii ale selecţionerului grec, după meciul cu România

Primele reacții ale selecționerului grec, după meciul cu România

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul Greciei, Fernando Santos, a declarat după victoria din meciul cu România, scor 3-1, că elevii săi trebuie să fie atenți și organizați în partida retur, de la București, și că grecii se vor ține "cu dinții și unghiile" pentru a păstra avantajul."Am intrat puternic în joc, am încercat să speculăm orice șansă de a înscrie și să blocăm contraatacurilor românilor, despre care știam că reprezintă punctul lor forte. Am deschis scorul, dar am primit un gol la care nu ne așteptam, la o fază ciudată. Am avut o reacție rapidă și am reușit golul doi. Și în repriza a doua am făcut un meci bun, am dat golul trei și îl puteam marca și pe al patrulea. Îi felicit pe jucătorii mei, prin evoluția lor au reușit să-i elimine pe adversari din joc și să le limiteze ocaziile de gol. Este un rezultat bun. Am câștigat, dar să nu uităm că mai este un meci și trebuie să fim bine pregătiți pentru retur. S-a terminat doar prima repriză a barajului, la București trebuie să fim atenți și organizați. Ne vom ține cu dinții și unghiile pentru a păstra avantajul în favoarea noastră", a spus Santos, potrivit publicației elene Sport, citează prosport.ro.