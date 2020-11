Primele puncte pentru HC Dobrogea Sud II, după victoria cu Dinamo II

HC Dobrogea Sud II: Preda, Chilianu - Teodorescu 9 goluri, Apostol 6, Cutura 6, Stănescu 5, Bruj 4, Chifor 3, Ablachim 3, Popa 2, Cazacu 2, Ostace 1, Turof 1, Moroșanu, Bărbulescu.





În primele două partide disputate în turneu, formaţia constănţeană fusese învinsă: 28-29 cu CSU Constantin Brâncuși Târgu Jiu și 20-26 cu CS Medgidia.





Directorul tehnic Aihan Omer și antrenorul Enis Murtaza au avut la dispoziție 15 jucători, dintre care trei U23 (Popa, Apostol, Cazacu) și șapte U21 (Chilianu, Moroșanu, Teodorescu, Ostace, Cutura, Bărbulescu și Turof). Ceilalți - Preda, Stănescu, Bruj, Chifor și Ablachim - sunt încă juniori.





„A fost un turneu așteptat, un turneu foarte bun, în condițiile în care am stat atât de mult, aproape opt luni, fără să jucăm. Cred că am fi putut să câștigăm cu Târgu Jiu, dacă eram mai atenți la finalizare. Față de Târgu Jiu, Medgidia este o echipă mai închegată și mai disciplinată. Am luat și primele puncte, cu Dinamo, un meci în care au intrat jucătorii care au evoluat mai puțin în primele zile. Una peste alta, în condițiile în care ne-au lipsit și doi jucători importanți, Costea și Soare, eu spun că suntem pe plus”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul Enis Murtaza.



Iată şi celelalte rezultate înregistrate în etapa a treia din Seria B: CS Medgidia - CSU Târgu Jiu 28-24, CSM Alexandria - CNOPJ București 37-18, CS Universitatea Craiova - CSM București II 28-25.





În clasament, două echipe au punctaj maxim după trei etape: CSM Alexandria 9 puncte (golaveraj 98-62) și CS Medgidia 9 p (102-72). Le urmează CS Universitatea Craiova 6 puncte, HC Dobrogea Sud 3 p (90-84), CSU Târgu Jiu 3 p (79-84), CSM București II 3 p (72-81), CNOPJ București 3 p (80-109), CS Dinamo II 0 p.





Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud II a obținut primul succes în noul sezon al Diviziei A. „Delfinii” s-au impus, cu scorul de 42-29, în fața celor de la CS Dinamo II București, în cel de-al treilea (și ultimul) meci disputat la turneul de la Cluj-Napoca.