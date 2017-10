Primele medalii pentru „delfinii” de la malul mării

1

precizare

buna ziua, sunt mama Alexandrei Radu, sportiva a clubului Farul. In ultima vreme apar tot felul de informatii, eronate, atat in ziarul dvs, cat si in Telegraf in legatura cu antrenorii fiicei mele. Ea se antreneaza in Bucuresti, deci, nici dna Buzbuchi, nici dl Lungu, nu o antreneaza. Prin urmare, va rog frumos sa nu mai precizati nume de antrenori ce nu au nici o legatura cu Alexandrra. va multumesc tare mult