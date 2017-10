Primele declaraţii ale Simonei Halep după performanţa istorică de la Roland Garros

Primele declarații ale Simonei Halep după performanța istorică de la Roland Garros

Ştire online publicată Joi, 05 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep a reușit o performanță istorică la Roland Garros în această după-amiază după ce s-a calificat în ultimul act al Openului Franței, iar la finalul partidei a oferit primele reacții."A fost visul meu să joc o finală la Paris și sunt extrem de fericită că am reușit să mă calific. Am fost puțin blocată în unele momente, mai ales în setul al doilea, dar este foarte important că am câștigat în 2 seturi. Trebuie să fiu fericită.Am avut unele emoții în primul set, dar am rămas concentrată. Nu cred că am arătat pe teren.Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu câștigam al doilea set, așa că e excelent că am câștigat din acest tie-break".Simona a vorbit și despre Maria Șarapova, adversara din finală: "Este o mare campioană, știu cum trebuie să joc împotriva ei. Va fi un meci foarte interesant, am pierdut cu ea la Madrid, dar am învățat multe lucruri acolo", citează gsp.ro.