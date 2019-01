Prima reacție a luptătoarei UFC care l-a bătut măr pe hoțul care voia să o jefuiască







Poylana Viana se afla în fața apartamentului său din Rio De Janeiro când a fost atacată de un bărbat care a îndreptat spre ea un pistol fals și i-a cerut să îi dea telefonul mobil. Tânăra nu s-a lăsat însă intimidată și a lansat un atac devastator asupra bărbatului, pe care l-a lovit până l-a pus la pământ.



„Când s-a apropiat de mine mi-am dat seama că era un hoț. A început să mă amenințe și mi-am dat seama ce avea de gând. Reacția mea nu a fost un impuls, eram calmă, știam ce vreau să fac. Însă am făcut-o doar pentru că mi-am dat seama că pistolul nu era adevărat”, a spus Viana. Ea l-a ținut pe bărbat la pământ până la sosirea poliției care l-a arestat.



Fotografiile făcute după incident de Viana îl arată pe bărbat fața tumefiată și plină de sânge. Imaginile au fost postate pe contul de Instagram al președintelui UFC Dana White: „În stânga este Polyana Viana, una dintre luptătoarele noastre, iar în dreapta este individul care a încercat să o jefuiască. O idee foarte proastă”, a scris White în dreptul imaginilor.



Viana spune că nu se aștepta să primească atâtea mesaje de susținere: „Nu am apucat încă să răspund la toate. Dar am noroc că am aflat cât de mulți oameni mă plac. Fanii, familia, prietenii, toți mi-au dat mesaje să mă întrebe dacă sunt bine, dacă sunt rănită”.



Totuși, tânăra nu le recomandă și altora să procedeze în aceeași manieră: „Eu sunt o luptătoare cu multe ore de antrenament sub centură. Știu cum să mă apăr și cum să rămân calmă în astfel de situații”, a explicat ea, citează digi24.ro

