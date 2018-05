Prima reacție a lui Ionuț Lupescu, după ce a pierdut alegerile pentru șefia FRF

Ştire online publicată Miercuri, 18 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Ionuț Lupescu s-a declarat dezamăgit după ce a pierdut alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal, iar Răzvan Burleanu a câștigat un nou mandat la FRF cu un scor categoric. Burleanu a obținut chiar 168 de voturi față de numai 78 câte a obținut contracandidatul său principal, Ionuț Lupescu. Diferența aceasta mare de voturi este o surpriză, în condițiile în care așteptările erau să existe măcar un al doilea tur de scrutin.Ionuț Lupescu a declarat, după ce a pierdut alegerile de la FRF în favoarea lui Răzvan Burlreaniu, că le urează membrilor federației să aibă parte de dezvoltarea pe care și-o doresc."Vreau să le mulțumesc în primul rând celor care m-au votat, dar și celor care au avut o altă opțiune. Eu cred că a fost de datoria mea să vin și să încerc să redresăm fotbalul, să putem să-l dezvoltăm. Eu sper ca în următorii patru ani să aveți o dezvoltare așa cum vă doriți și să aveți performanța pe care toată lumea o așteaptă", a declarat Lupescu, după alegeri.Ionuț Lupescu: Mă așteptam la mai mult, dar mă simt împlinit pentru că am oferit o alternativă. Aș fi regretat dacă nu aș fi făcut acest pas. Adunarea generală a hotărât în acest fel, sper să facă performanță. Suporterii vor fi foarte atenți la ce se va întâmpla în următorii ani.Erați sigur că veți câștiga din primul tur?Ionuț Lupescu: Am crezut că sunt oameni care doresc dezvoltarea fotbalului, dar nu a fost chiar așa.Va fi o relație tensionată cu Burleanu?Ionuț Lupescu: Continuă cu jignirile și respectul nu prea îl arată lumii fotbalului.Vă întoarceți la UEFA?Ionuț Lupescu: Mă duc până acasă.Ați auzit discursul lui Burleanu, în care a spus că v-a ciuruit?Ionuț Lupescu: E lipsă de respect față de oamenii din fotbal. Am crezut că în România contează respectul, dar nu e așa.Toata lumea credea că veți câștiga după ce v-ați afișat cu Dragnea și Firea.Ionuț Lupescu: Nu m-am afișat cu Dragnea, m-am văzut cu reprezentanții partidelor politice, pentru că fotbalul românesc e finanțat de autoritățile locale. Rolul unui președinte e să se ducă să se bată pentru sport. E nevoie de o legislație care să permită oamenilor să investească în sport, astfel ca oamenii să stea liniștiți, să nu mai aibă probleme.V-a lăsat un gust amar această experiență?Ionuț Lupescu: Dacă nu aș fi încercat, aș fi regretat toată viața. Dacă oamenii au decis că nu e nevoie de mine, atunci nu e nicio problemă. Sper să nu mai fie date mincinoase sau trunchiate. Îmi doresc ca fotbalul românesc să ajungă acolo unde a fost odată. Fotbalul românesc nu are nevoie de ajutorul meu.Răzvan Burleanu a câștigat, miercuri, un nou mandat de președinte al Federației Române de Fotbal (FRF), după ce l-a învins clar, încă din primul tur de scrutin, pe principalul contracandidat Ionuț Lupescu.Burleanu a obținut 168 de voturi, iar Ionuț Lupescu 78 de voturi. Marcel Pușcaș a primit 8 voturi, iar Ilie Drăgan niciun vot. La Adunarea Generală au votat 254 de membri.Sursa: www.digi24.ro