Prim succes pentru România, la World Rugby Nation

Joi seară, pe Stadionul Național „Arcul de Triumf” din București, echipa națio-nală de rugby a României s-a impus cu scorul 20-8 (18-0) în fața Namibiei, în prima partidă disputată la World Rugby Nation, ediția 2016. Punctele „stejarilor” au fost aduse de Ionuț Dumitru 1 eseu, Florin Vlaicu 3 lovituri de pedeapsă, și un eseu de penalizare.„Am făcut două reprize diferite, una în care am profitat de oportunitățile pe care le-am avut, de unde și scorul de 18-0 la pauză, iar în cea de-a doua, deși am avut multe oportunități, greșelile individuale au făcut să nu marcăm punctele pe care le doream. Cel mai important este că am obținut victoria”, a declarat mijlocașul la grămadă al României, Valentin Calafeteanu.În celelalte partide ale turneului, Argentina XV a învins Spania cu 44-8 (6-0), iar Emerging Italy a trecut la limită de Uruguay, scor 26-24 (16-0).Luni, 13 iunie, sunt programate duelurile: Argentina XV - Emerging Italy (ora 16), Namibia - Spania (ora 18) și România - Uruguay (ora 22).