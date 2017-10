Preşedintele WTA: Ilie Năstase nu avea ce căuta la ceremonie

Președintele WTA: Ilie Năstase nu avea ce căuta la ceremonie

Președintele WTA, Steve Simon, le-a felicitat pe finalistele turneului de la Madrid, Simona Halep și Kristina Mladenovic, pentru prestația din ultimul act, însă a precizat că prezența lui Ilie Năstase la ceremonia de decernare a trofeului a umbrit ziua de sâmbătă. El a menționat că a fost iresponsabil și inacceptabil din partea organizatorilor turneului să îi confere fostului tenisman un rol oficial, în condițiile în care acesta este suspendat provizoriu de ITF."A fost o finală frumoasă și le felicit din suflet pe Simona și Kristina pentru prestația lor extraordinară. Singurul lucru care a umbrit ziua a fost faptul că domnul Năstase a fost invitat să participe la ceremonia de decernare a trofeului. Nu avea ce căuta pe teren astăzi. Este suspendat provizoriu de ITF pentru comportamentul său jignitor și i-am revocat privilegiile de acreditare la evenimentele WTA pe perioada investigației. A fost iresponsabil și inacceptabil din partea Madrid Open să îi confere un rol oficial. Turneul de la Madrid este de nivel Premier și la cele mai înalte standarde de profesionism și leadership, ceea ce nu s-a văzut astăzi", se arată în comunicatul semnat de Steve Simon, potrivit Digi24.ro.Suspendat de ITF după meciul de FedCup cu Marea Britaniei și interzis al Wimbledon și la Roland Garros, Ilie Năstase a fost prezent, sâmbătă seară, pe podium, în Caja Magica, la festivitatea de premiere a finalistelor Madrid Open, Simona Halep și Kristina Mladenovic. Turneul organizat de Ilie Năstase se desfășoară sub egida WTA, astfel că Năstase a putut fi pe teren, la festivitate.Și sub privirile Nadiei Comăneci, aflată în tribună, Simona Halep, locul 8 WTA, a câștigat a doua oară consecutiv turneul de categorie Premier Mandatory de la Madrid, după ce a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 7-5, 6-7 (5), 6-2, pe franțuzoaica Kristina Mladenovic, locul 17 WTA. Acesta este al 15-lea turneu câștigat de Simona Halep la simplu, în cariera profesionistă, primul în acest an.