Preşedintele FRR, Alin Petrache: „Ne aşteptăm la o SuperLigă cum nu a mai fost până acum“

Președintele FRR, Alin Petrache: „Ne așteptăm la o SuperLigă cum nu a mai fost până acum“

După cum a declarat președintele FRR, Alin Petrache, în acest an „vom avea o luptă acerbă pentru trofeu, întrucât avem echipe din ce în ce mai puternice, fapt reflectat și în nivelul echipei naționale”. Mai ales că 2014 este un an aniversar pentru rugby-ul românesc, împlinindu-se 100 de ani de la primul campionat național.Speranțele Farului în acest sezon, transmise de Florin Vlaicu, se referă la marele titlu al competiției și aceasta deoarece clubul constănțean are echipă nouă, antrenor nou și ambiții mari. Viorel Lucaci (Steaua) a precizat că, în această ediție, clubul armatei își propune păstrarea Cupei și o clasare în primele patru poziții. Csaba Gal (CSM Știința Baia Mare) a declarat că și în cazul echipei maramureșene, obiectivele sunt clare - câștigarea Cupei și a campionatului: „După un an de secetă, vrem să câștigăm din nou!”. Dinamo își propune jocuri cât mai bune pentru această ediție a SuperLigii, după cum a mărturisit Andrei Bucurescu, și minim locul cinci în clasament. Pe de altă parte, Universitatea Cluj se laudă și ea cu o componentă tânără, sperând, după cum a mărturisit Adrian Mazăre, la un loc patru. Clasarea în primele patru este pe lista obiectivelor și la CSM București, căpitanul Alexandru Mitu precizând că se dorește un parcurs bun și în Cupă, mai ales că există atuul unor noi jucători și membri ai staff-ului.Căpitanul campioanei din ultimii doi ani, RCM Timișoara, Stelian Burcea, a recunoscut că își dorește păstrarea titlului, dar și cucerirea Cupei: „La Timișoara, am avut schimbări importante și în rândul jucătorilor, și în rândul celor care ne pregătesc. Noul antrenor principal a imple-mentat un sistem spectaculos, sperăm să sur-prindem plăcut și să ne bucurăm de meciuri”.SuperLiga debutează sâmbătă, 29 martie, cu partida dintre RCJ Farul Constanța și CSM București Olimpia, de la ora 11.00, în direct pe TVR2.