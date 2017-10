Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, despre Halep

Președintele Federației Române de Tenis, despre Halep

Ştire online publicată Vineri, 06 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a declarat aseară că Simona Halep este un exemplu pentru toți cei care fac sport și că a avut încredere în forța româncei și în capacitatea ei de concentrare la meciul cu Andrea Petkovici, de la Roland Garros, informează digisport.ro."Am simțit că e cea mai grea partidă a Simonei de până acum. Știam că nemțoaica va da tot ce are mai bun. Am avut încredere în forța Simonei și în capacitatea ei de concentrare. Orice campion poate fi condus, dar important este că are forța să revină și să câștige. Este un exemplu pentru toți cei care fac sport. Simona demonstrează că e un produs sută la sută românesc. S-a antrenat numai în România. Pentru a pregăti un copil pentru tenisul de performanță este nevoie de un minim de 3-5000 de euro pe lună", a spus George Cosac într-o intervenție telefonică la Digi Sport, citează Mediafax.