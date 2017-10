Preşedintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan, încheie anul cu un regret: „Puteam să fim în play-off!“

Președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan, încheie anul cu un regret: „Puteam să fim în play-off!“

Președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan, își dorește ca echipa sa să aibă o evoluție mai bună în sezonul viitor al Diviziei Naționale de rugby. „Terminăm 2008 pe locul patru, un an cu bucurii, dar și cu neîmpliniri. În calitate de conducător de club, deși jucăm în premieră pe prima scenă a rugby-ului românesc, sunt nemulțumit că am pierdut două meciuri foarte importante (n.r. - la Iași și la Timișoara). Dacă am fi câștigam măcar unul, puteam să fim în play-off și nu în play-out. Asta e situația, mergem mai departe, nu se pune problema retrogradării. Rugbiștii noștri sunt foarte tineri, echipa este alcătuită în proporție de 90 la sută din jucători cu vârsta sub 19 ani, mulți dintre ei fiind componenți ai loturilor naționale de juniori. Acumulăm experiență, iar în 2009, ne vom vinde foarte scump pielea”, a declarat Chirondojan. Altfel, jucătorii de la Constructorul-Cleopatra își petrec sărbătorile de iarnă cu familiile lor, bucurându-se din plin de vacanță. Reunirea lotului este programată pentru data de 12 ianuarie, când antrenorii Cristian Brănescu, Marian Nache și Gheorghe Florea vor conduce primele ședințe de pregătire premergătoare fazei secunde de campionat.