Preşedintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan: "Suntem ca şi calificaţi în semifinale!"

Președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan: "Suntem ca și calificați în semifinale!"

Juniorii de la CS Cleopatra au ajuns la cel de-al cincilea test din Campionatul Național de rugby U19. De data aceasta, constănțenii vor juca, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra”, sâmbătă, de la ora 10.00, cu echipa LPS Focșani. Până acum, niciun adversar nu le-a pus piedică elevilor lui Radu Nicolae Mocanu. Întreaga echipă și conducere tehnică speră la încheierea sezonului fără nicio înfrângere. „Echipa va aborda etapa a cincea ca și pe celelalte de până acum. Suntem pe drumul cel bun, nici nu discutăm să nu luăm titlul. La toate meciurile jucăm ca și cum am juca cu vicecampioana, adică Steaua. Până acum, am marcat aproximativ 300 de puncte și am primit doar 7. Deja suntem calificați în semifinale. Meciul de sâmbătă va fi o partidă spectacol, iar iubitorii de rugby sunt așteptați în tribune. Invitatul nostru special este președintele RCJ Farul, Florian Constantin, pe care îl așteptăm cu mare plăcere”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Pentru partida de sâmbătă, din lotul echipei constănțene vor lipsi doi jucători. „Melinte, cel mai bun jucător, a fost lovit la nas în partida precedentă, are deviație de sept nazal și nu va putea juca. Iurea este în lotul național și se pregătește de meciul cu Scoția. Sunt doi oameni lipsă, dar nu îmi fac griji, pentru că am încredere în ceea ce pot face băieții pe teren”, a mai adăugat Chirondojan. CS Cleopatra conduce detașat în clasament, cu 20 de puncte, în urma sa aflându-se Steaua, cu 15 puncte. Pe locul al treilea este LPS Focșani, cu doar 5 puncte. Celelalte meciuri ale etapei sunt CSS Gura Humorului - CSS Bârlad și CSM Câmpia Turzii - CNAV.