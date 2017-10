Preşedintele Consiliului Director al Farului, Gheorghe Bosînceanu: „Vreau să cred că motivul reţinerii lui Becali este unul foarte serios“

Președintele Consiliului Director al Farului, Gheorghe Bosînceanu: „Vreau să cred că motivul reținerii lui Becali este unul foarte serios“

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Consiliului Director al FC Farul Constanța, Gheorghe Bosînceanu, a declarat, vineri, că vrea să creadă că motivul reținerii patronului Stelei, Gigi Becali, pentru 29 de zile, de magistrații Judecătoriei Sectorului 1 din Capitală, este unul foarte serios. „Gigi Becali este unul dintre oamenii de afaceri importanți și unul dintre puținii care au acceptat, nesiliți de nimeni, să cheltuiască din buzunarul său zeci de milioane de euro în fotbal. Vreau să cred că motivul reținerii lui este unul foarte serios. Oricum, eu nu cred că va rămâne după gratii o perioadă foarte lungă. Becali nu e un infractor de drept comun, nu a omorât pe nimeni, nu a dat în cap nimănui, așa că va fi eliberat. Procesul este de durată și, cu siguranță, cercetarea va continua cu el în libertate. Decizia magistraților este una foarte grea pentru un om de afaceri”, a spus Gheorghe Bosînceanu. Oficialul grupării constănțene consideră arestarea lui Gigi Becali o normalizare în societatea românească. „Indiferent de poziția socială, fie că suntem oameni de afaceri, oameni politici sau angajați în administrație, toți trebuie să înțelegem că țara are legi care trebuie respectate de toată lumea. Prin asta să nu se înțeleagă că eu consider că Gigi Becali este vinovat. Dacă este sau nu vinovat, e problema procurorilor care instrumentează cazul și a judecătorilor”, a explicat Bosînceanu. Patronul Farului a adăugat că îi este foarte greu să creadă că, în cazul lui Becali, se poate vorbi de implicarea factorului politic. „Îmi este greu să cred că, în România anului 2009, se poate vorbi despre implicarea factorului politic în actul de justiție. Chiar dacă, în anii trecuți, acest lucru părea o practică, eu nu am elementele să spun «da» sau «nu» referitor la implicarea politicului în acest caz”, a precizat oficialul farist.