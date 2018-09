Preşedinte FR de Canotaj, Elisabeta Lipă: "O performanţă excelentă"

Președinte FR de Canotaj, Elisabeta Lipă: "O performanță excelentă"

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, și secretarul de stat în MTS Cosmin Butuza au salutat performanța canotajului românesc, la Campionatele Mondiale de la Plovdiv, unde s-au obținut o medalie de aur și una de argint, plus alte patru clasări în primele șase locuri.







La rândul său, președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a caracterizat ca excelentă performanța canotorilor români și este optimistă că la JO de la Tokyo 2020 vom reveni din nou în elita olimpică.







„A fost o performanță excelentă, pentru că obiectivul nostru a fost să ne calificăm la cât mai multe probe în finale. Având în vedere că suntem la jumătatea ciclului olimpic, prima bătălie pe care trebuie s-o dai este pentru calificare. Medaliile, normal, le dorești la Jocurile Olimpice. Încercând mai multe variante, și echipele au fost un pic slăbite. De exemplu, barca de 8+1 fete, unde vrem să avem o imagine frumoasă și clară la JO. După Rio, am pierdut trei fete, anul trecut am pierdut după Mondiale alte trei fete. Este foarte greu să faci un opt în câteva luni. Suntem în căutări, suntem în construcție, să vedem comportamentul lor la Europene, la Mondiale. Începând cu acest ciclu olimpic, s-a reintrodus proba de 4 rame fără cârmaci la fete, încercăm mai multe variante și cele mai bune vor fi aliniate la start, anul viitor, la Mondiale, unde sunt și calificările pentru JO. Mai avem două șanse și în anul olimpic, când poți califica și alte echipe”, a declarat multipla campioană olimpică, într-o conferință de presă organizată, ieri, la Complexul Sportiv Național Snagov - Baza Nouă.