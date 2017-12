Preşedinte AJB Constanţa, Andrei Talpeş: "Am încheiat anul pe prima poziţie, însă mai avem mult de muncă"

Președinte AJB Constanța, Andrei Talpeș: "Am încheiat anul pe prima poziție, însă mai avem mult de muncă"

Baschetul masculin constănțean trece printr-un real reviriment în ultimii doi-trei ani. Au fost înființate tot mai multe cluburi de baby și minibaschet, în perspectiva cultivării viitorului. În același timp, s-a creat o nouă competiție pentru mici sportivi – Campionatul Județean de baby și minibaschet, pentru a le oferi cât mai multe meciuri.Rezultatele au fost pe măsură, dacă privim rezultatele încurajatoare obținute la nivel local și național de copii și juniorii legitimați la Mc Ball Mangalia, CS Phoenix Constanța, CSS 1 Constanța, BC Athletic Constanța, ACS Toyin Constanța, CSA Axipolis Cernavodă, ACS Ademar Costinești, ACS Cormoran, CS Fly Constanța, Laguna Constanța, CS Deceneu și CS Năvodari.„Copiii meritau un astfel de campionat, deoarece doar așa pot căpăta experiență. Consider că partidele cu presiune le pot forma o mentalitate de învingători. Proiectul crește de la an la an și vom face tot posibilul să câștige amploare”, a declarat președintele Asociației Județene de Baschet Constanța, Andrei Talpeș.Un mare plus îl reprezintă înscrierea unei noi echipe de pe litoral, în competițiile naționale de seniori. BC Athletic, formație construită pe umerii jucătorilor constănțeni. După un prim sezon de tranziție, în care a alternat victoriile cu înfrângerile, BC Athletic și-a schimbat obiectivele pentru sezonul doi și, momentan, se află în grafic. Constănțenii s-au calificat la turneul semifinal de pe prima poziției a seriei și vor ataca în luna ianuarie calificarea la turneul final. După opt succese și două înfrângeri, conducerea tehnică a tras linie și nu exclude ca, în scurta pauză competițională, să mai apară nume noi la echipă.„Mă bucură foarte mult faptul că am încheiat anul pe prima poziție, însă mai avem mult de muncă. Vom trage linie, vedem ce putem îmbunătăți în vederea turneului semifinal. În mare, știm ce adversare ar urma să întâlnim și suntem conștienți că vom avea parte de meciuri extrem de grele. Avem niște jucători în vedere, însă rămâne de văzut dacă vom face demersurile de achiziționare. Nu excludem nicio variantă”, a afirmat Andrei Talpeș, cel care este și team manager la BC Athletic Constanța.De asemenea, în anul 2017 a continuat și seria turneelor de baschet 3x3 în Dobrogea, marca Sport Arena Streetballe, ediții disputate în piațeta „Perla” din stațiunea Mamaia, faleza „Cazino” din Constanța, mall-ul „City Park”, în Portul Turistic din Mangalia sau Piața „Civică” din Tulcea.„În 2018, vom continua tradiția competițiilor de streetball. Vom încerca să ducem turneele acolo unde nu au ajuns. De asemenea, suntem în negocieri cu Federația Internațională de Baschet (FIBA), pentru a aduce la Constanța un turneu de calificare, ceva inedit. Momentan, nu este nimic bătut în cuie, însă suntem optimiști”, a completat Talpeș.Ultimul eveniment important al anului a avut loc în apropierea Crăciunului, atunci când Sala Sporturilor a găzduit gala All-Star Game-ul baschetului constănțean. Evenimentul s-a bucurat de o sală arhiplină, frenetică, acompaniată de muzică, spectacole de dans și acrobații, dar și de un baschet-spectacol, oferit de sportivii constănțeni. La meci au participat și fostul handbalist Branislav Angelovski, actualmente team manager la HC Dobrogea Sud Constanța, handbalistele de la CSU Neptun Constanța, dar și medaliatul olimpic, boxerul Ionuț Gheorghe.„Am încununat un an bun, roditor, în care am muncit foarte mult. Ne bucură foarte mult faptul că am reușit să formăm baza piramidei baschetului constănțean, dând încredere celor tineri. În același timp, am reușit să aducem lumea la baschet. La meciurile din Liga l, cât și la All-Star Game sala a fost aproape plină. Nu ne oprim aici. Căutăm întotdeauna să ne depășim”, a conchis Andrei Talpeș.