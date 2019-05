Presa catalană, "în doliu" după umilinţa Barcelonei. Copertă neagră în Sport

Presa catalană, "în doliu" după umilința Barcelonei. Copertă neagră în Sport











"Nebunie roșie", a titrat L'Equipe. "În fața unui Anfield euforic, jucătorii lui Liverpool au reușit o revenire imposibilă în fața Barcelonei", au notat francezii.



"Regii revenirilor", i-a caracterizat The Independent pe "cormorani", Liverpool Echo a preferat un joc de cuvinte: "The IncREDibles", iar The Guardian a titrat: "În afara acestei lumi".







"Miracolul din Merseyside", a fost titlul din Daily Telegraph, iar The Times și portughezii de la A Bola sunt în aceeași notă: "Miracolul de pe Anfield".



Barcelona, "desființată" în presa spaniolă



Presa spaniolă a pus la zid Barcelona lui Ernesto Valverde după dezastrul de pe Anfield, unde a fost eliminată al doilea an consecutiv din Liga Campionilor după o victorie la trei goluri diferență în tur.



"Cea mai mare umilință din istorie", au titrat pe o copertă pe fond negru catalanii de la Sport, care consideră că "Barca a scris cea mai neagră pagină din istorie, eliminată de o manieră impardonabilă pe Anfield".







"Eșec istoric (și un 10 pentru Liverpool și Anfield", a fost titlul din Marca, unde sunt enumerate atuurile de care Barcelona n-a știut să profite: "Cu 3-0 în tur...Cu vedetele lui Liverpool accidentate...Cu titlul în La Liga câștigat...Cu precedentul Roma...Cu finala în Spania, pe Wanda...Cu Madrid (n.r. Real) eliminată... Cu cel mai bun jucător din istorie".



"Tunete pe Anfield", a titrat As, care a scris: "noul dezastru al Barcelonei și adio triplă". "Roșii", a fost titlul din Mundo Deportivo, care susține că "o Barca fără viață a fost eliminată de Liverpool, fără Salah și Firmino. Golul ridicol de 4-0, încasat din corner, epitaful unei echipe care a repetat episodul Roma".







sursa: digisport.ro

Presa din toată lumea este la picioarele lui Liverpool după calificarea istorică a "cormoranilor" în finala Ligii Campionilor, după 4-0 în returul cu Barcelona, de pe Anfield."Miracolul de pe Anfield", a titrat Mirror, care crede că "strălucirea outsiderei Liverpool a distrus Barca în drumul spre finală"."Incredibil", a fost titlul din Sun. "Gini (n.r. Wijnaldum) și Origi au completat revenirea uimitoare a lui Liverpool", au mai scris jurnaliștii britanici.