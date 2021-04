Premiu special pentru Larisa Iordache, cuvenit sportivilor cu poveşti excepţionale

În finalele pe aparate, locul Larisei a fost luat de constănţeanca Maria Ceplinschi. Sportiva antrenată de Lucian Sandu este vicecampioană europeană de junioare la sol și la individual și campioană europeană cu echipa României, în 2020, la Mersin.



Miercurea trecută, imediat după sesiunea de calificări, în urma căreia şi-a câştigat dreptul de a evolua la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Larisa a ajuns la spital însoțită de antrenorul Cristian Moldovan și de dr. Mihai Râşcu. Avea dureri mari, febră 37,8. În urma ecografiei și a CT-ului cu substanță de contrast, medicii au stabilit că este vorba despre o infecție a rinichiului drept. A rămas peste noapte la spital, pentru a începe tratamentul cu antibiotic.





„Larisa Iordache a părăsit, sâmbătă, spitalul. Criza renală a fost una severă, care a necesitat administrarea unor antibiotice puternice. Aflată sub efectul acestora, Larisa ar fi riscat o accidentare dacă ar fi concurat în concursul pe aparate, unde era calificată la sol şi la bârnă (cu cea mai mare notă). În aceste condiţii, Larisa şi antrenorii Cristian şi Lăcrămioara Moldovan au decis că decizia cea mai bună este renunţarea la concurs. În cele din urmă, sănătatea este cea mai importantă”, au transmis reprezentanţii CS Dinamo Bucureşti, club la care gimnasta este legitimată.





La întoarcerea în țară, Larisa va continua tratamentul neinvaziv pentru rezolvarea problemelor renale, iar medicii speră ca în perioada următoare ea să își poată relua pregătirea pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.



„Acum chiar cred că totul se întâmplă cu un scop şi exact aşa cum trebuie. Am avut patru luni grele, în care am muncit cum am putut, am avut antrenamente când simţeam că sunt cea mai bună şi antrenamente când mă simţeam inutil de slabă în ceea ce fac. Am avut nevoie de răbdare cu mine, de înţelegere şi acceptare pentru a ajunge aici, la Basel.





Am avut noroc, pentru că am lângă mine doi oameni mai mult decât minunaţi şi sunt sigură că nu le-a fost deloc uşor. Este vorba despre antrenorii mei, Lăcrămioara şi Cristian Moldovan.





M-au «suportat» zi de zi cu toate problemele mele de neîncredere şi lipsă de concentrare pe care am avut-o aproape zilnic. Vreau să le mulţumesc, deoarece au crezut în mine când eu nu o mai făceam. Au fost lângă mine mereu. Împreună, am luat ultimul bilet către Jocurile Olimpice de la Tokyo”, a transmis Larisa Iordache.





Larisei Iordache şi irlandezului Rhys McClenaghan le-a fost decernat un premiu special, SmartScoring Shooting Star, din partea partenerului EuropeanGymnastics. Distincția se acordă din 2018 sportivilor cu povești excepționale, care pot inspira generațiile viitoare.