Premiile de la Roland Garros cresc cu 8%, faţă de anul trecut

Premiile de la Roland Garros cresc cu 8%, față de anul trecut

Premiile la turneul de tenis de Mare Șlem de la Roland Garros vor fi mai mari cu 8,6% în acest an decât la ediția din 2018, ridicându-se la 42.661.000 de euro, față de 39.197.000 de euro anul trecut, informează L'Equipe.Directorul turneului de la Roland Garros, Guy Forget, a prezentat joi ediția din 2019.Un jucător sau o jucătoare care se oprește în primul tur al calificărilor va obține 7.000 de euro. Câștigătorul și câștigătoarea competiției vor primi câte 2.300.000 de euro, adică 100.000 de euro mai mult decât anul trecut, o creștere de +4,55 %. Creșterea este mai importantă pentru jucătorii eliminați în primul tur, ce vor intra în posesia a 46.000 de euro, cu 15% mai mult ca anul trecut.Potrivit lui Forget, turneul are ca scop să reducă diferența dintre cele mai mici și cele mai mari câștiguri. "Acestor jucători (eliminați în primul tur sau în calificări - n. r.) uneori le este greu să încheie sezonul", a spus Forget.În comparație, US Open, turneul de Mare Șlem cu cele mai mari premii, le-a împărțit anul trecut participanților echivalentul a peste 46 de milioane de euro, câștigătorul unei probe de simplu obținând peste 3 milioane.Proba feminină de simplu a ediției de anul trecut de pe zgura pariziană s-a încheiat cu victoria româncei Simona Halep.