Premii şi mărţişoare, la turneul naţional de squash de la Constanţa

Premii și mărțișoare, la turneul național de squash de la Constanța

Deși week-end-ul trecut a fost unul special pentru doamne și domnișoare, iată că nici domnii nu s-au lăsat mai prejos și, printre cadouri și mărțișoare, și-au găsit timp și pentru sportul lor preferat: squash-ul.Astfel, timp de două zile, sâmbătă și duminică, la Complexul West Side din incinta Maritimo Shopping Center, s-au desfășurat întrecerile primului turneu național de squash organizat, în acest an, în Constanța. Alături de reprezentanții clubului gazdă, au venit jucători din toată România, ba chiar și din țări străine, care și-au disputat supremația pe două divizii - B și C. Așa cum era de așteptat, constănțenii și-au tras partea leului, ocupând cele mai multe poziții pe podium.Iată și configurația clasamentului, în partea sa superioară: divizia B: locul I - Vlad Roman (Constanța), locul II - John Hanbury (Canada), locul III - Valentin Radu (Constanța), locul IV - Alexandru Dragomir (Constanța); divizia C: locul I - Antoniu Dragomir (Constanța), locul II - Laszlo Feinschmidt (Cluj Napoca), locul III - Narcis Osman (Constanța), locul IV - Emad Salem (Egipt).„Cu toate că, de 1 Martie, toată atenția este acordată doamnelor și domnișoarelor, iubitorii squash-ului și-au disputat cu ardoare finalele. Premiile, constând în echipamente sportive și alte cadouri-surpriză, au fost oferite de partenerii noștri - West Side, Ursus, Aquaphor, Pure - cărora dorim să le mulțumim și pe această cale”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, vicepreședintele ACS Squash West Side, Ilie Bănică.v v vCompetițiile continuă, primăvara aceasta, la West Side. Week-end-ul următor, de 8 Martie, atenția va fi acordată în exclusivitate reprezentantelor sexului frumos, urmând să se desfășoare primul turneu de squash organizat, la Constanța, numai pentru fete!