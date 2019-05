Premieră istorică. România s-a calificat în grupa 2 valorică a CM de hochei

Selecționata României a înregistrat o performanță spectaculoasă. Tricolorii au reușit promovarea în al doilea eșalon mondial la hochei pe gheață, sâmbătă, după ce a câștigat Grupa B din Divizia I a Campionatului Mondial, la Tallinn (Estonia), în urma victoriei obținute în fața Olandei, cu scorul de 3-1 (1-0, 1-1, 1-0).







Tricolorii s-au impus sâmbătă prin golurile marcate de Gergo Biro (03:58), Attila Goga (20:46) și Balazs Peter (58:16), în timp ce pentru olandezi a punctat Levi Boer (37:26).







La Tallinn, România a înregistrat următoarele rezultate: 4-3 (2-0, 0-2, 1-1, 0-0, 1-0) cu Estonia, după prelungiri și șuturile de departajare, 3-2 (0-2, 2-0, 1-0) cu Japonia, 3-2 (1-0, 0-0, 1-2, 1-0) cu Polonia, după prelungiri, 5-1 (2-0, 1-1, 2-0) cu Ucraina și 3-1 (1-0, 1-1, 1-0) cu Olanda.







„Cum vom sărbători? Ne vom face praf. E incredibil ce am reușit! Aveam așteptări înalte, dar nu ne gândeam chiar atât de sus. Ne doream o prezență în Top 3, nu ne așteptam să promovăm. Încrederea a venit de la joc la joc, ne-am descurcat din ce în ce mai bine. Încă nu realizăm că la anul vom juca în grupa A a Diviziei I! În meciul cu Olanda nu cred că am fost sută la sută pregătiți din punct de vedere mental! Presiunea s-a simțit, dar până la urmă am reușit să ne ridicăm. Ne-am apărat foarte bine, de fapt tot turneul am făcut-o, iar eficiența noastră în fața porții a fost la un nivel înalt. Pentru hocheiul românesc este un rezultat imens. Sper că o dată cu acest rezultat lucrurile se vor schimba în materie de infrastructură în România, că vor fi construite mai multe patinoare pentru că această generație merită. Am arătat că avem potențial și că el poate fi împlinit”, a declarat Roberto Gliga, pentru Digi Sport.







În condițiile în care echipa României, antrenată de slovacul Julius Penzes (principal) și Marius Trandafir (secund), avea cinci jucători de bază accidentați, obiectivul era menținerea în al treilea eșalon valoric mondial. Meciul cu Olanda a avut dublă miză, batavii încercând să se salveze de la retrogradarea în Divizia a II-a.







România ocupă primul loc în clasament, cu 13 puncte, urmată de Polonia, 10 puncte, Japonia, 6 puncte, Estonia, 4 puncte, Ucraina, 3 puncte, Olanda, 3 puncte. Sâmbătă sunt programate și partidele Polonia - Japonia (16:30) și Estonia - Ucraina (20:00). Indiferent de rezultate, România va termina pe primul loc (are și avantajul rezultatului direct cu Polonia), iar Olanda pe ultimul.