Preliminariile Campionatului European 2014

Naționala de handbal masculin a României a obținut trei victorii - 35-19, vineri, cu Belgia; 39-11, sâmbătă, cu Irlanda; 26-24, ieri, cu Israel - la Rishon Lezion (Israel), oraș care a găz-duit meciurile din grupa C a primei faze preli-minare a Campionatului European din 2014. Astfel, formația antrenată de Eliodor Voica a ocupat prima poziție în clasament și s-a calificat în faza a doua a preliminariilor. Aceasta se va desfășura cu șapte grupe a câte patru echipe, șase provenind din faza I, plus alte 22 care au obținut calificarea directă, adică Austria, Bosnia, Belarus, Croația, Cehia, Spania, Franța, Ger-mania, Ungaria, Islanda, Lituania, Macedonia, Munte-negru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, Slovenia, Serbia, Slovacia și Suedia. Danemarca este calificată direct la turneul final, în calitate de națiune organizatoare, iar celelalte locuri vor fi ocupate de primele două clasate din fiecare grupă, plus încă o echipă cu cea mai bună linie de clasament, după jucarea partidelor din faza a II-a a preliminariilor. Turneul final al Campionatului European din 2014 va avea loc, între 14 și 26 ianuarie, în Danemarca.