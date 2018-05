Pregătiţi şampania şi cununa de lauri pentru CS Cleopatra!

Campionatul Național de rugby în X, juniori U16

Pregătiți șampania și cununa de lauri pentru CS Cleopatra!

O singură etapă a mai rămas de disputat în cadrul Campionatului Național de juniori U16 la rugby în X, iar echipa CS Cleopatra Mamaia se pregătește să intre în posesia cununii cu lauri.Runda de final se va disputa în data de 13 mai, de la ora 11.00, la Baia Mare, iar trupa din Mamaia nu mai are, practic, cum să scape titlul din mâini.„Ne putem deja considera încă de pe acum campioni, însă trebuie să rămânem concentrați până la final, să ne respectăm blazonul și să nu subestimăm niciun adversar. Ne apropiem deja de prima medalie de aur, de primul titlu de campioană în acest sezon, în care cu toții - jucători, antrenori, conducători - am muncit foarte mult. Ne dorim să urcăm pe podium și la juniori U17, pentru că avem o generație foarte bună”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.Iată rezultatele înregistrate în runda precedentă, desfășurată pe stadionul „Florea Dumitrache” din București: CS Cleopatra - CNAV 52-5, CS Cleopatra - LPS „Nicolae Rotaru” Constanța 32-0, CS Cleopatra - CSM București 40-0, CS Cleopatra - CSS 2 Baia Mare 28-0.Clasamentul rundei: 1. CS Cleopatra (28 p), 2. CSS 2 Baia Mare (25 p), 3. CNAV (22 p), 4. LPS Constanța (19 p), 5. CSM București (16 p).În clasamentul general, echipa din Mamaia conduce detașat, având deja un avans considerabil: 1. CS Cleopatra (125 p), 2. CNAV (104 p), 3. LPS Constanța (97 p), 4. CSM București (76 p), 5. CSS 2 Baia Mare (63 p), 6. Steaua București (35 p), 7. RC Săcele (22 p).Lotul de jucători care a contribuit la această mare performanță are următoarea componență: Daniel Ciobotaru, Alexandru Apostul, Sorin Săvuț, Petru Dan Sacară, Bogdan Diaconescu, Andrei Neagu, Răzvan Secărea, Denis Toderașcu, Dumitru Odică, Ionuț Ignat, Alexandru Ismail, Alexandru Mitu, Cătălin Cîrcel, Sebastian Racasan.Colectivul tehnic este alcătuit din Victor Bezușcu (antrenor coordonator), Onal Agiacai (antrenor pachet înaintare), Marius Codea (antrenor pregătire fizică) și Virgil Năstase (antrenor U16, rugby în X).În Campionatul Național de rugby juniori U17, week-end-ul următor, CS Cleopatra are rundă liberă, urmând a reveni în competiție în data de 5 mai, când va juca, pe stadionul „Ghencea” din București, împotriva formației Colegiului Tehnic „Dinicu Golescu”.