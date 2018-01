Pregătiţi rachetele! La Constanţa, se va putea juca, din nou, squash

Pregătiți rachetele! La Constanța, se va putea juca, din nou, squash

O veste excelentă pentru iubitorii squash-ului: s-a reluat activitatea la Constanța, pe terenul de squash situat în cadrul complexului Johnny’s by West Side, în zona de food-court al VIVO! Constanța.„Chiar dacă sunt pași mărunți, a reînceput, după o perioadă de pauză forțată de patru luni, activitatea sportivă de squash în Constanța. Deocamdată, am reușit să punem la dispoziția celor împătimiți de acest sport un singur teren. Vom face o analiză și dacă cifrele - gradul de ocupare al terenului - vor demonstra necesitatea celui de-al doilea teren, asociația va lupta pentru acest lucru, pentru satisfacerea solicitărilor primite de la jucători”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, vicepreședintele ACS Squash West Side, Ilie Bănică.Programul orar de joc al terenului este, zilnic, între orele 10.00 - 23.00. Pentru cei care nu au echipament - rachete de squash, asociația pune la dispoziția jucătorilor echipamente în sistem de închiriere. Detalii suplimentare pot fi primite la recepția complexului Johnny’s by West Side, la telefon 0726.199.003 sau pe pagina de facebook a complexului, respectiv a Asociației Club Sportiv Squash West Side.Reamintim că ultima partidă de squash s-a disputat la Constanța în data de 24 septembrie, activitatea sportivă din cadrul Complexului West Side fiind ulterior „radiată”, din rațiuni economice.