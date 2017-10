Pregătiţi pentru „rocada mare“

Constructorul-Cleopatra vs. Metrorex, în DA de rugby

Pregătiți pentru „rocada mare“

Meci pe viață și pe moarte, sâmbătă după-amiază, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra“ din Complexul Sportiv „Badea Cârțan“. De la ora 14, echipa gazdă Constructorul-Cleopatra și Metrorex București se întâlnesc într-o partidă contând pentru etapa a treia a Diviziei A la rugby. Orgoliile sunt imense. Cele două tabere s-au tot ciocnit în campionatele de juniori și mai mereu au ieșit partide cu scântei, bucureștenii având avantaj în palmaresul general. De data aceasta, constănțenii, antrenați de Cristian Brănescu și Marian Nache, sunt deciși să își ia revanșa. „Este timpul ca Metrorex-ul să bifeze prima înfrângere în campionat. Noi avem drept obiectiv promovarea în Divizia Națională și este obligatoriu să câștigăm tot pe teren propriu. Am încredere în jucători și antrenori și îi invit pe toți constănțenii să vină la stadion, pentru un spectacol rugbistic pe cinste”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Înaintea fluierului de start, ambele team-uri au același număr de puncte, zece, plus două bonus, diferența făcându-se la esaveraj: 56-23 Constructorul-Cleopatra (locul 3), respectiv 59-0 Metrorex (locul 2), dar o victorie a constănțenilor ar inversa pozițiile. Liderul ierarhiei, Știința Petroșani (10 p, 2 pb, 160-18), are meci în deplasare, cu Spartan Oradea. Tot sâmbătă, de la aceeași oră, în sudul litoralului, pe stadionul „Marina“ din Mangalia, Callatis (locul 4) primește replica „lanternei“ Sportul Studențesc (locul 9), într-o partidă de 1 solist.Meci pe viață și pe moarte, sâmbătă după-amiază, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra“ din Complexul Sportiv „Badea Cârțan“. De la ora 14, echipa gazdă Constructorul-Cleopatra și Metrorex București se întâlnesc într-o partidă contând pentru etapa a treia a Diviziei A la rugby. Orgoliile sunt imense. Cele două tabere s-au tot ciocnit în campionatele de juniori și mai mereu au ieșit partide cu scântei, bucureștenii având avantaj în palmaresul general. De data aceasta, constănțenii, antrenați de Cristian Brănescu și Marian Nache, sunt deciși să își ia revanșa. „Este timpul ca Metrorex-ul să bifeze prima înfrângere în campionat. Noi avem drept obiectiv promovarea în Divizia Națională și este obligatoriu să câștigăm tot pe teren propriu. Am încredere în jucători și antrenori și îi invit pe toți constănțenii să vină la stadion, pentru un spectacol rugbistic pe cinste”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Înaintea fluierului de start, ambele team-uri au același număr de puncte, zece, plus două bonus, diferența făcându-se la esaveraj: 56-23 Constructorul-Cleopatra (locul 3), respectiv 59-0 Metrorex (locul 2), dar o victorie a constănțenilor ar inversa pozițiile. Liderul ierarhiei, Știința Petroșani (10 p, 2 pb, 160-18), are meci în deplasare, cu Spartan Oradea. Tot sâmbătă, de la aceeași oră, în sudul litoralului, pe stadionul „Marina“ din Mangalia, Callatis (locul 4) primește replica „lanternei“ Sportul Studențesc (locul 9), într-o partidă de 1 solist.