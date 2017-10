Pregătit pentru meciul vieţii

Lucian Bute își va încrucișa mănușile în ring cu Jesse Brinkley

Pregătit pentru meciul vieții

Ştire online publicată Miercuri, 29 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Pugilistul Lucian Bute a declarat că tratează cu mare seriozitate meciul cu Jesse Brinkley, în care își va apăra titlul mondial, deoarece,spre deosebire de el, americanul nu are nimic de pierdut, și a precizat că, pentru adversarul său, această confruntare este „șansa vieții”. „Țin neapărat să îmi păstrez statutul de campion mondial. Binkley a declarat pentru presa din Quebec și cea americană că este nerăbdător să boxeze cu mine la 15 octombrie, pentru că nu are nimic de pierdut. Este adevărat. Eu am totul de pierdut, iar el totul de câștigat. De aceea, tratez cu mare seriozitate acest meci. El va face imposibilul pentru a mă surprinde în fața susținătorilor mei. Este șansa vieții sale. Eu va trebui să boxez cu concentrarea pe care o am de obicei și să îmi impun viteza, abilitatea și tenacitatea. Sunt convins că totul va fi bine pentru mine”, a spus Lucian Bute, infor-mează site-ul ruefrontenac.com. Pugilistul român se pregătește în Florida pentru meciul cu Brinkley. „Un meci de box implică întotdeauna riscuri enorme. Orice meci se poate încheia după o singură lovitură și în orice moment. Acest lucru este adevărat pentru rivalul meu și este adevărat pentru mine. De aceea, o pregătire perfectă este primordială, în opinia mea”, a menționat campionul. Lucian Bute (26 de victorii și nicio înfrângere) și-a apărat pentru a cincea oară titlul mondial la categoria super-mijlocie, versiunea IBF, în fața pugilistului columbian Edison „Pantera” Miranda, într-o gală ce a avut loc în data de 17 aprilie, la Centre Bell din Montreal (Canada). IBF l-a desemnat pe americanul Jesse Brinkley (35 de victorii, dintre care 22 prin KO, și cinci înfrângeri, două prin KO) drept challenger obligatoriu al lui Bute, cei doi urmând să se întâlnească pe 15 octombrie, la Montreal. În aceeași gală, fostul campion al semigreilor (WBC), Adrian Diaconu, va boxa cu americanul de origine palestiniană Omar Sheika, iar Ion Ionuț - Jo Jo Dan va urca în ring împotriva argentinianului Andre Pablo Villafane.