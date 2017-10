Nicolae Forminte, antrenorul coordonator al lotului olimpic feminin de gimnastică al României:

„Pregătirea pentru Mondiale merge bine“

Antrenorul coordonator al lotului olimpic feminin de gimnastică al României, Nicolae Forminte, spune că pregătirea pentru Campionatele Mondiale merge bine, dar mai sunt lucruri de corectat. „Am finalizat turneele din Spania și Italia și, după ce am tras linie, pot spune că pregătirea merge bine. Sunt plusuri (cele mai multe), dar și minusuri, pe care vom încerca să le eliminăm. Mă bucură revenirea Sandrei Izbașa, s-a comportat destul de bine la ultimele verificări, dar a acumulat oboseală. E explicabilă starea sa, a stat două luni departe de sală. Am însă încredere că va fi într-o formă bună la Mondiale", a declarat Nicolae Forminte. Până la startul Campionatelor Mondiale (1-9 septembrie, la Stuttgart, Germania), gimnastele românce vor participa, sâmbătă, la triunghiularul din Elveția, unde partenere de întrecere vor fi reprezentativele Germaniei și țării gazdă. Tehnicianul constănțean va deplasa în Elveția un lot alcătuit din șase sportive: Sandra Izbașa, Steliana Nistor, Ana Maria Tămârjan, Daniela Druncea, Mădălina Guțu și Andreea Acatrinei. La concurs, va participa și Cătălina Ponor, constănțeanca fiind antrenată individual de Mariana Bitang. În Elveția, va evolua și naționala masculină, condusă de Dan Grecu. O generație cu probleme medicale Nicolae Forminte nu este ferit de probleme de lot. „Din păcate, generația Sandrei Izbașa și a Stelianei Nistor a avut probleme medicale de la început. La unele dintre fete, s-au ameliorat, la altele, au apărut complicații. Drept urmare, unele sportive au fost forțate, pentru a suplini lipsa altora, iar acest lucru nu este tocmai favorabil perfor-manței", a explicat antrenorul constănțean.