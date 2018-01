Predare de ştafetă la MTS. "Am încredere în domnişoara Bran"

Predare de ștafetă la MTS. "Am încredere în domnișoara Bran"

Marius Dunca, fostul ministru al Tineretului și Sportului, a declarat, ieri, că are încredere că succesoarea sa, Ioana Bran, va continua proiectele începute de el.„Am încredere că domnișoara Ioana Bran, noul ministru al Tineretului și Sportului, va continua proiectele începute și va avea un mandat cu multe realizări! Mult succes!”, a scris Dunca, publicând și o fotografie în care se află alături de Bran și de președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, la predarea mandatului său.„Perioada în care am fost ministru al Tineretului și Sportului a fost o perioadă frumoasă, în care am întâlnit oameni minunați cu care am muncit, am construit și demarat proiecte importante pentru viitorul sportului și tineretului din România”, a mai scris Dunca.Marius Dunca a ținut să le mulțumească președinților de federații, COSR-ului și sportivilor pentru colaborare, implicare și susținere, organizațiilor de tineret și tinerilor, precum și colegilor din MTS, pentru munca depusă și pentru colaborare, subliniind că va continua să muncească, din postura de senator, „pentru ca tineretul și sportul să devină prioritate națională”.