Prăbuşirea sportului constănţean! Rămânem fără campioni, fără antrenori, fără baze sportive

Prăbușirea sportului constănțean! Rămânem fără campioni, fără antrenori, fără baze sportive

Criza sportului constănțean se adâncește, pe zi ce trece, tot mai mult. Bazele sportive sunt într-un stadiu avansat de degradare, sporturile de echipă au fost în bună parte „mazilite“, sportivii de calibru au părăsit Cetatea Tomisului, preferând să reprezinte alte cluburi din țară, iar acum ne părăsesc și antrenorii. Probabil, ultimul bastion al performanței din Constanța a început să cedeze, să-și piardă speranța că mai pot fi construite valori la malul mării.Fosta mare gimnastă crescută la Constanța, medaliată cu aur și argint la Jocurile Olimpice de la Atena 2004, Daniela Sofronie (27 de ani), a ales să-i antreneze pe micii gimnaști de la CSA Steaua București, în detrimentul celor de la CSS 1 Constanța. Un gest firesc, dacă ținem cont că un profesor angajat într-un club sportiv are același salariu precum un profesor de sport de la o școală gimnazială, fără a fi presat de performanțe. Și este foarte posibil ca fenomenul să ia amploare, deoarece orice răbdare are o limită.„Cei de la Steaua m-au primit cu brațele deschise și le sunt recunoscătoare. În același timp, gândul meu este la Constanța. Sper să revin cândva acolo, fiindcă acasă mă simt cel mai bine. Sper să se schimbe unele lucruri și să redevenim o forță în gimnastica mondială. Eu sunt un caz fericit, deoarece am o rentă viageră și tot ce fac, realizez din pasiune. Dar salariile sunt foarte mici și nu aș fi reușit să asigur tatălui meu medicamentele lunare fără această rentă”, a declarat Daniela Sofronie.Facem un scurt rezumat al exodului produs în ultima perioadă, anticipând și viitorul: Cătălina Ponor (30 de ani), multiplă campioană olimpică, s-a retras din activitate, campioana europeană la tenis de masă Elizabeta Samara (28 de ani) a semnat cu CSA Steaua București, multipla medaliată la Campionatele Europene și Mondiale de sambo Daniela Poroineanu (27 de ani) a semnat cu Dinamo București, cel mai talentat tânăr jucător de tenis de masă din Europa, Cristian Pletea (18 ani), legitimat la LPS „Nicolae Rotaru”, a anunțat că va pleca în Germania după terminarea liceului, tot de la LPS, luptătorul antrenat de Ioan Giuglea, Florin Ghiorghe (19 ani), unul din cei mai valoroși tineri luptători ai României, multiplu medaliat în competițiile de juniori și seniori, își pregătește și el bagajele, fiind ofertat de mai multe cluburi din țară, care îi pot asigura un salariu decent, cu care își poate întemeia o familie.„Nu avem ce să le facem, nu putem să-i ținem cu forța la club, înțelegem și nevoile lor. Am avut foști campioni care s-au lăsat de lupte după terminarea junioratului deoarece voiau să se facă bodyguarzi. De neînțeles, ai muncit ani de zile doar pentru atât?”, declară maestrul emerit Ioan Giuglea, resemnat la gândul că luptele constănțene s-au transformat din „sperietoare” în „pepiniera” cluburilor din țară.O altă disciplină care tinde să-și piardă din strălucire, la Constanța, este gimnastica aerobică. Lotul național al României este format preponderent din sportivi legitimați la CS Farul, medaliați în toate competițiile internaționale, considerați unii dintre cei mai valoroși din lume. Doar că, din nou, banii sunt insuficienți și în mintea fiecărui sportiv se naște întrebarea: „Oare chiar se mai merită efortul?”.În luna septembrie a anului trecut, întoarsă acasă de la Campionatul European cu trei medalii de aur și una de bronz, sportiva Andreea Bogati (27 de ani) declara, printre altele: „Am 26 de ani și mă gândesc deja să îmi fac și eu o casă, dar cu banii din gimnastică aerobică nu am cum, așa că trebuie să muncesc, iar acum mă gândesc să îmi fac retragerea din sportul de performanță”.Zis și făcut! Două din cele mai valoroase sportive din gimnastica aerobică românească, Andreea Bogati și Bianca Gorgovan (19 ani), au anunțat că s-au retras din sportul de performanță. Și, probabil, sunt mulți alții care vor face acest anunț în perioada următoare.Cel mai valoros jucător român de tenis al generației sale, Ștefan Paloși (17 ani), este în continuare legitimat la TC Idu Mamaia, însă se antrenează în cu totul alte locații.În cazul său, situația este una mai delicată, fiind un „business” privat, fiecare și-l administrează cum dorește de cuviință.Prezent la ședința de bilanț a Clubului Sportiv Farul, directorul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, prof. Andrei Szemerjai, a redat în stilul său caracteristic situația sportului constănțean, potențialul actual cu privire la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.„Din păcate, nimeni nu poate spune cu exactitate, în acest moment, numele unui sportiv din Constanța care va fi prezent la Tokyo 2020. Înainte de Rio 2016, v-am spus că ne vom prezenta acolo cu autobuzul, iar la Tokyo 2020, cu taxiul. Prima parte s-a confirmat… Este o consecință a managementului defectuos al sportului românesc. Ne punem singuri bețe-n roate”, a declarat profesorul Szemerjai.Ce se va alege de sportul constănțean? De ce ne lăsăm sportivii de valoare să plece la alte cluburi din țară sau îi „forțăm” să se retragă? Vom avea vreun sportiv legitimat la Constanța la JO de la Tokyo 2020? Se adeveresc previziunile directorului Andrei Szemerjai?