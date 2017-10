PRĂBUŞIREA FARULUI! Giani Nedelcu, de la vorbe la fapte

1

FORZA FARUL !!!

Nu stiu de cand s-a apucat dl. Cosmin Zaporojan sa scrie despre sport.. dar cele mai sigure informatii si totodata cele mai clare urme de adevar sunt atent punctate (desi chiar repetate) in articol. Acesta e un articol de nota 10 publicat dupa foarte multa vreme de ziarul care odinioara era ziarul de casa al echipei fanion a Constantei. NU NE INTERESEAZA DE VIITORUL OVIDIU !!! Pe constanteni ii doare de Farul, dar din pacate sunt foarte putini aceia care sunt dispusi sa faca absolut orice pentru a demonstra asta. Totodata trebuie precizat ca un factor important in prabusirea Farului a fost GALERIA ! Ei au strigat si au jignit omul care se implica la Farul cu SUFLETUL si pompa bani din dragoste pentru culori...Gheorghe Bosanceanu! Exact omul dupa care aceeasi GALERIE, plange acum cu lacrimi amare... pe crucea inscriptionata cu numele echipei lor de suflet... ACEEASI GALERIE CARE IN 2012 MERGEA SI FACEA PROPAGANDA PT NICUSOR PORCUSOR & SALVAMARUL MAZARE (dupa cum am aflat in urma cu 7 ore atunci cand primarul nostru de 2 lei speranta s-a afisat la Maruta in emisiune intr-un costum de baie marca Donald Duck, inconjurat de niste "sirene alese pe spranceana"),IN SPERANTA CA ACESTIA VOR FACE O REVOLUTIE GENERALA LA FARUL, CARE SA DUCA ECHIPA LA FINALUL ACESTUI SEZON IN LIGA I, lucru care nu s-a intamplat... iar echipa este ca si retrogradata in LIGA a III-a. Dl. Zaporojan sper sa continuati seria acestor articole despre FARUL care poate vor trezii orgoliul unor oameni influenti si potenti financiar din Constanta in perioada urmatoare. IN CONSTANTA DOAR FARUL CONTEAZA !!!