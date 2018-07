Poveştile sportului constănţean. Performanţe în umbra "Marelui Urs"

Poveștile sportului constănțean. Performanțe în umbra "Marelui Urs"

Constanța are o tradiție extraordinară în ceea ce privește activitatea sportivă. Poveștile, unele datând de mai bine de un secol, sunt depănate, pentru cititorii „Cuget Liber”, de venerabilul profesor Traian Petcu, atlet veteran și, totodată, veritabilă enciclopedie, ajuns la vârsta de 94 de ani. În episodul de astăzi, facem referire la luptele constănțene, în anul 1969.Prima întâlnire internațională. Adversari din URSS și SuediaPrin conștinciozitatea și calitatea antrenamentului condus de antrenorul Constantin Ofițerescu, încep să se remarce în anul 1969 juniori de valoare internațională.Iată componența comisiei județene de lupte pe anul 1969:Gheorghe Cavalioti - președinteCpt. r. III V. Damșescu - vicepreședinteIon Avrion - organizatorTrandafir Buturugă - competiții clasificăriConstantin Ofițerescu - colegiu antrenoriAris Varjabețian - colegiu arbitriIsmail Kenan - tehnicianGheorghe Ardeleanu - membruȘtefan Simion - membruCpt. r. III Vasile Deleanu - membruConstantin Diaconu - secretarÎn anul 1969, are loc prima întâlnire internațională pe echipe, cu reprezentativa orașului Odessa (URSS) și a orașului Sodertelje (Suedia). Cu echipa orașului Odessa, s-a disputat și întâlnirea retur, în URSS.În anul 1969, echipa de lupte libere de Divizia A trece în cadrul A.S. Tomistex, de pe lângă Întreprinderea Integrată de Lână.Rezultatele bune ale sportivilor constănțeni obținute în anul 1969 culminează cu frumoasa comportare a sportivilor Iancu Vanghelici și Dumitru Nicolae, care se clasează pe locurile VI (categ. 48 kg), respectiv IV (categ. 57 kg), la Campionatele Europene de la Sofia.Secțiile care au activat în regiunea DobrogeaÎn anul 1969, și-au desfășurat activitatea în județul Constanța următoarele secții:1. În cadrul A.S. Energia Constanța: o secție de lupte greco-romane și o secție de lupte libere.Echipa de lupte greco-romane A.S. Energia, în calificări. Avea 80 sportivi legitimați - 15 seniori și 65 juniori. Acești sportivi erau clasificați astfel: 2 categ. I, 27 categ. a II-a, 19 categ. a III-a, 35 categ. juniori.Echipa de lupte libere A.S. Energia, în calificări. Ocupă locul I în turneul final și promovează în Divizia A. Avea 38 de sportivi legitimați: 16 seniori și 22 juniori. Acești sportivi erau clasificați astfel: 2 categ. I, 14 categ. a II-a, 6 categ. a III-a, 16 categ. juniori.2. În cadrul A.S. Marina Mangalia: o secție de lupte greco-romane.Echipa A.S. Marina, în calificări. Avea 15 sportivi legitimați, clasificați astfel: 7 categ. a II-a, 8 categ. a III-a.3. În cadrul A.S.I.M.U.M. Medgidia: o secție de lupte greco-romane și o secție de lupte libere.Echipa de lupte greco-romane A.S.I.M.U.M. Medgidia, în calificări. Avea 13 sportivi legitimați, clasificați astfel: 5 categ. a II-a, 10 categ. a III-a, 13 categ. juniori.Echipa de lupte libere A.S.I.M.U.M. Medgidia, în calificări. Avea 32 de sportivi legitimați clasificați astfel: 5 categ. a II-a, 10 categ. a III-a, 13 categ. juniori.4. În cadrul A.S. Olimpia Cogealac: o secție de lupte libere. Avea 13 sportivi legitimați, clasificați astfel: 3 categ. a II-a, 9 categ. a III-a, 13 categ. juniori.Dumitru Nicolae și Feuzi Gelal, remarcații anului 1969În anul 1969, s-au remarcat sportivi precum Mircea Neagu, Alexandru Neagu, Alexandru Constantin, Marin Meiuș, Ion Mocanu, Constantin Salop.În anul 1969, următorii sportivi s-au clasat în competițiile interne:- La finala de lupte greco-romane seniori, de la Brașov, 25-27 aprilie 1969, se obțin două locuri IV, prin Constantin Salop (A.S. Energia; categ. 48 kg) și Constantin Crăcea (A.S. Marina; categ. 100 kg).- La finala de lupte libere seniori, de la Brașov, 22-24 aprilie 1969, se obțin un loc II, prin Dumitru Nicolae (A.S. Energia; categ. 57 kg), două locuri III, prin Iancu Vanghelici (A.S. Energia; categ. 48 kg) și Feuzi Gelal (A.S. Energia; categ. 82 kg), un loc IV, prin Constantin Marcov (A.S. Energia; categ. 100 kg), și un loc VI, prin Tache Moșescu (I.M.U.M.; categ. +100 kg).- La finala de lupte greco-romane juniori mici și mari, de la Galați, 9-11 mai 1969, se obțin un loc I, prin Gheorghe Păduraru (A.S. Energia; categ. 70 kg), două locuri II, prin Constantin Salop (A.S. Energia; categ. 48 kg) și Vasile Bratu (I.M.U.M.; categ. 65 kg), două locuri IV, prin Vasile Dușu (A.S. Energia; categ. 65 kg) și Ion Mocanu (A.S. Energia; categ. 81 kg), și un loc VI, prin Mircea Mavrodin (A.S. Energia; categ. +87 kg).Județul Constanța ocupă locul II, cu 21 de puncte.- La finala de lupte libere juniori mici și mari, de la Galați, 11-14 mai 1969, se obțin un loc IV, prin Gheorghe Răsoi (I.M.U.M.; categ. 52 kg), și un loc V, prin Vasile Marcov (A.S. Energia; categ. 87 kg). La juniori mici: un loc II, prin Nicolae Bojinov (A.S. Energia; categ. 60 kg), un loc V, prin Aurelian Ciocoiu (I.M.U.M.; categ. 75 kg), și un loc VI, prin Dumitru Stelian (A.S. Energia; categ. 65 kg).- La finala de lupte libere juniori mici și mari, de la Timișoara, 5-7 decembrie 1969, se obțin următoarele rezultate: la juniori mari: două locuri IV, prin Hristu Mitrenga (A.S. Olimpia Cogealac; categ. 81 kg) și Vasile Marcov (A.S. Energia; categ. 87 kg); la juniori mici: un loc II, prin Ștefan Lotreanu (A.S. Energia; categ. 48 kg), un loc V, prin Nicolae Bojinov (A.S. Energia; categ. 60 kg), și un loc I, prin Petre Mușat (I.M.U.M.; categ. 65 kg).