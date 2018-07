Poveştile sportului constănţean. Nume mari, pe care nu trebuie să le uităm!

Poveștile sportului constănțean. Nume mari, pe care nu trebuie să le uităm!

Constanța are o tradiție extraordinară în ceea ce privește activitatea sportivă. Poveștile, unele datând de mai bine de un secol, sunt depănate, pentru cititorii „Cuget Liber”, de venerabilul profesor Traian Petcu, atlet veteran și, totodată, veritabilă enciclopedie, ajuns la vârsta de 94 de ani. În episodul de astăzi, facem referire la luptele constănțene, în perioada anilor 1968-1970.Un sport cu priză tot mai mare la tineretPrin rezultatele obținute, între anii 1960 și 1970, sportul luptelor este din ce în ce mai cunoscut în rândul tineretului. Obținerea de titluri de campioni și selecționarea în loturile reprezentative a luptătorilor din județul Constanța au influențat prezentarea în cadrul secțiilor de lupte a noi și noi elevi.Iată și componența comisiei județene de lupte pe anul 1968:Mircea Nicolau - președinteGheorghe Vălimăreanu - secretarConstantin Amariei - colegiu arbitriConstantin Ofițerescu - colegiu antrenoriIsmail Kenan - competițiiVasile Deleanu - clasificăriEmanoil Baciu - propagandăSecțiile care au activat în regiunea DobrogeaÎn anul 1968, și-au desfășurat activitatea în regiunea Dobrogea următoarele secții:1. În cadrul A.S. Energia Constanța: o secție de lupte greco-romane și o secție de lupte libere.Echipa de lupte libere a A.S. Energia Constanța, în calificări. Avea 100 de sportivi legitimați - 30 seniori și 70 juniori. Acești sportivi erau clasificați astfel: 1 categ. I, 30 categ. a II-a, 20 categ. a III-a și 30 categoria juniori.Procesul instructiv-educativ este condus de antrenorii Constantin Ofițerescu, Ismail Kenan, la lupte libere, ambii cu normă întreagă.2. În cadrul A.S.I.M.U.M. Medgidia: o secție de lupte greco-romane și o secție de lupte libere.Echipa de lupte libere A.S.I.M.U.M., în calificări. Avea 85 de sportivi legitimați - 35 seniori și 50 juniori. Acești sportivi erau clasificați astfel: 1 categ. I, 30 categ. a II-a, 20 categ. a III-a, 25 categ. juniori.Procesul instructiv-educativ este condus de antrenorii Tache Moșescu, la lupte greco-romane, și Gheorghe Vălimăreanu, la lupte libere, ambii la plata cu ora.3. În cadrul A.S. Marina Mangalia: o secție de lupte greco-romane.Echipa de lupte greco-romane A.S. Marina, în calificări. Avea 15 sportivi legitimați, toți seniori. Aceștia erau clasificați astfel: 10 categ. a II-a, 5 categ. a III-a.Procesul instructiv-educativ este condus de antrenorul Constantin Ofițerescu, la plata cu ora.4. În cadrul A.S. Olimpia Cogealac: o secție de lupte libere.Avea 13 sportivi legitimați, toți juniori. Acești sportivi erau clasificați astfel: 3 categ. a II-a, 10 categ. a III-a.În 1968, echipa de lupte libere AS Energia Constanța ocupă locul II în serie.Pe baza rezultatelor obținute de secțiile de lupte din orașul Constanța în anul 1968, F.R.L. ia măsuri pentru construirea unei săli de lupte moderne în cadrul Complexului Sportiv „Tomis” din strada Flămânda. Această sală a fost dotată cu materiale necesare - saltele, prelate, manechini, haltere, spaliere și aparate pentru forță. Dotarea cu materiale sportive s-a continuat și la nivelul celorlalte secții de pe teritoriul regiunii Dobrogea.Podiumuri, medalii, campioniÎn anul 1968, s-au înregistrat următoarele rezultate:- În finala de lupte libere seniori, de la București (12-14 aprilie, la București 1968), s-a obținut un loc IV, prin Tache Moșescu (categ. +97 kg), de la I.M.U.M.- În finala de lupte greco-romane juniori, de la Constanța (7-9 mai 1968), s-au obținut două locuri I, prin Gheorghe Păduraru (categ. 70 kg), de la Energia Constanța, și Nicolae Gheorghe (categ. 52 kg), de la I.M.U.M., un loc III, prin Marian Rada (categ. 87 kg), de la Energia Constanța, două locuri IV, prin Constantin Salop (categ. 48 kg), de la Energia Constanța, și Ion Silvestru (categ. 87 kg), de la I.M.U.M., și două locuri VI, prin Gheorghe Dobre (categ. 75 kg), și Aurel Drăghici (categ. +87 kg), ambii de la I.M.U.M. Județul Constanța ocupă locul III, cu 20 de puncte.- La juniori mici: două locuri II, prin Ion Cosma (categ. 65 kg) și Constantin Stoian (categ. 70 kg), ambii de la Energia Constanța.- La finala de lupte libere juniori, de la Constanța (7-9 mai 1968), s-au obținut un loc II, prin Nicolae Marcov (categ. +87 kg), și un loc III, prin Elmi Gelal (categ. 70 kg), ambii de la Energia Constanța.- La finala de lupte greco-romane juniori, de la Cluj (8-10 noiembrie 1968), se obțin două locuri II, prin Constantin Salop (categ. 48 kg), de la Energia Constanța, și Nicolae Gheorghe (categ. 56 kg), de la I.M.U.M.- La finala de lupte libere juniori, de la Cluj (8-10 noiembrie 1968), se obțin un loc I, prin Nicolae Marcov (categ. 87 kg), și un loc VI, prin Vasile Marcov (categ. 75 kg), ambii de la Energia Constanța.