Poveştile sportului constănţean. Despre antrenori şi campioni de legendă

Poveștile sportului constănțean. Despre antrenori și campioni de legendă

Constanța are o tradiție extraordinară în ceea ce privește activitatea sportivă. Poveștile, unele datând de mai bine de un secol, sunt depănate, pentru cititorii „Cuget Liber”, de venerabilul profesor Traian Petcu, atlet veteran și, totodată, veritabilă enciclopedie, ajuns la vârsta de 94 de ani. În episodul de astăzi, facem referire la luptele constănțene, în perioada anilor 1967-1970.Prima demonstrație de lupte la sate, în 1967Activitatea sportivă pe plan național este condusă de C.N.E.F.S., iar pe plan județean, de C.J.E.F.S.Prima demonstrație de lupte la sate a avut loc la Topraisar, în 1967.Sistemul competițional local se desfășoară conform calendarului întocmit de comisia județeană de lupte, în funcție de calendarul intern.Iată componența comisiei județene de lupte pe anul 1967: Mircea Nicolau - președinte; Gheorghe Vălimăreanu - secretar; Ion Geambazu - colegiu arbitri; Constantin Ofițerescu - colegiu antrenori; Ion Stepan - clasificări; Nicolae Preșa - membru; Constantin Amariei - membru.Secțiile care au activat în regiunea DobrogeaÎn anul 1967, și-au desfășurat activitatea în regiunea Dobrogea următoarele secții:1. În cadrul AS Energia Constanța: o secție de lupte greco-romane și o secție de lupte libere.Cu echipă pe locul II în Divizia B, AS Energia are un număr de 50 de sportivi legitimați - 25 juniori și 25 seniori. Acești sportivi sunt clasificați astfel: 25 categoria a II-a, 15 categoria a III-a, 10 categoria juniori.Procesul instructiv-educativ este condus de antrenorii Constantin Ofițerescu la lupte greco-romane și Ismail Kenan la lupte libere, ambii cu normă întreagă.2. În cadrul A.S.I.M.U.M. Medgidia: o secție de lupte greco-romane, cu 34 de sportivi legitimați (6 seniori, 28 juniori) și o secție de lupte libere, cu 36 de sportivi legitimați (12 seniori, 24 juniori).A.S.I.M.U.M. Medgidia avea o echipă pe locul VII în Divizia B, iar sportivii erau clasificați astfel: 2 categoria I, 6 categoria a II-a, 4 categoria a III-a, 24 categoria juniori.Procesul instructiv-educativ este condus de instructorii Tache Moșescu (lupte greco-romane) și Gheorghe Vălimăreanu (lupte libere), ambii la plata cu ora.3. În cadrul A.S. Flamura Roșie Tulcea: o secție de lupte greco-romane și o secție de lupte libere.A.S. Flamura Roșie avea o echipă pe locul IV în Divizia B și un număr de 55 de sportivi legitimați - 30 seniori, 25 juniori. Acești sportivi erau clasificați astfel: 4 categoria I, 25 categoria a II-a, 26 categoria juniori.Procesul instructiv-educativ este condus de antrenorii Ion Geambazu (lupte greco-romane), Toader Boșcenco (lupte libere), Dumitru Bacalu (juniori), toți cu normă întreagă.4. În cadrul A.S. Olimpia Cogealac - o secție de lupte libere, cu 20 de sportivi legitimați (6 seniori, 14 juniori).Procesul instructiv-educativ este condus de antrenorul Nicolae Preșa, la plata cu ora.Titluri, medalii și mult entuziasmÎn perioada anilor 1967-1970, activitatea sportivă de performanță primește noi elemente valoroase din rândul tinerilor practicanți ai trântelor din cadrul Spartachiadelor de iarnă ale tineretului.Rezultatele obținute de sportivii din regiunea Dobrogea în anul 1967:- În finala de lupte greco-romane seniori, desfășurată în data de 23 aprilie, la București, regiunea Dobrogea obține un loc III prin Dumitru Bacalu (categ. 78 kg), de la Flamura Roșie, și un loc VI, prin Constantin Moșescu (categ. 97 kg), de la I.M.U.M.Regiunea Dobrogea se clasează pe locul VI, cu 5 puncte.- În finala de lupte libere seniori, care a avut loc în perioada 13-15 octombrie 1967, regiunea Dobrogea obține două locuri II, prin Nicolae Dumitru (categ. 52 kg) și Tache Moșescu (categ. +97 kg), ambii de la I.M.U.M.Regiunea Dobrogea se clasează pe locul VI, cu 10 puncte.În anul 1967, echipa de lupte greco-romane A.S. Marina Mangalia cade din Divizia A.- În finala de lupte greco-romane juniori, disputată la Lugoj, între 29 și 31 mai 1967, regiunea Dobrogea obține un loc III, prin Cornel Feodorov (categ. 52 kg), un loc IV, prin Petre Zaharov (categ. 81 kg) un loc V, prin Cristian Dik (categ. 52 kg), și un loc VI, prin Adrian Munteanu (categ. 56 kg), toți de la Flamura Roșie.- În finala Concursului de toamnă la lupte greco-romane, desfășurată la Brașov, între 7 și 9 noiembrie 1967, regiunea Dobrogea obține două locuri IV, prin Gheorghe Nicolae (categ. 52 kg), de la I.M.U.M., și Mihai Popovici (categ. 70 kg), de la Flamura Roșie, și un loc VI, prin Cornel Feodorov (categ. 66 kg), de la Flamura Roșie.- În finala Campionatului Național de lupte libere juniori, organizate, în perioada 10-12 noiembrie 1967, la Brașov, regiunea Dobrogea obține un loc IV, prin Nicolae Marcov (categ. +87 kg), și un loc VI, prin Ștefan Ghernaja (categ. 87 kg), ambii de la Energia Constanța.Prin rezultatele obținute, sportul luptelor este din ce în ce mai cunoscut în rândul tineretului. Obținerea de titluri de campioni și selecționarea în loturile reprezentative a luptătorilor din județul Constanța au influențat prezentarea în cadrul secțiilor de lupte a noi și noi elevi.