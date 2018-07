Poveştile sportului constănţean. Cine au fost corifeii baschetului feminin

Poveștile sportului constănțean. Cine au fost corifeii baschetului feminin

Constanța are o tradiție extraordinară în ceea ce privește activitatea sportivă. Poveștile sunt depănate, astăzi, pentru cititorii „Cuget Liber”, de profesorul Mărțișor Hondrilă, antrenor emerit, stabilit de curând în Germania.Promovări, retrogradări, turnee„Baschetul feminin a prins mai puțin la Constanța, a fost mai șters și mai instabil. Dar, să o luăm cu începuturile”, relatează profesorul Mărțișor Hondrilă.11 iunie 1950. Pe terenul CCFS din oraș, este programat un joc pentru popularizarea baschetului feminin între selecționatele Bucureștiului și Constanței.În data de 13 mai 1952, se desfășoară faza de zonă, cu participarea echipelor Locomotiva CFR, Spic, Dunărea și SMLH.În data de 16 iulie 1952, se joacă meciul dintre Selecționata Constanței și ICF București, scor 10-62.25 iulie 1952: Progresul - SMLH 40-11În anul 1956, în cadrul campionatului național, Constanța prezintă echipa Spartak, antrenată de profesorul Eugen Nemțeanu.În anul 1957, etapa de zonă are loc la Constanța. Rezultate: Voința Câmpulung Moldovenesc - Știința Iași 44-39, Locomotiva PCA - Voința Piatra Neamț 49-13, Voința Câmpulung Moldovenesc - Voința Piatra Neamț 93-17, Voința Câmpulung Moldovenesc - Locomotiva PCA 51-18.Clasamentul final se prezintă astfel: 1. Voința Câmpulung Moldovenesc, 2. Știința Iași, 3. Locomotiva PCA Constanța, 4. Voința Piatra Neamț.1957 - ultima etapă pentru calificare în turneul final se desfășoară la Câmpulung Moldovenesc, unde echipa din Constanța se clasează pe locul doi, după echipa gazdă.În anul 1961, profesorul Eugen Simionescu promovează echipa de fete a SSE Constanța în Divizia A. Nu rezistă decât un campionat și retrogradează.În anul 1964, profesorul Eugen Simionescu promovează din nou echipa SSE Constanța în Divizia A. Din lot, cele mai cunoscute jucătoare erau Stela Mihai, Patricia Șișu, Lia Hristu, Mariana Anghel, Georgeta Opriș, Florina Mitrache, Emilia Avram, Coca Maga.În anul 1964, la Spartachiada Republicană, echipa Constanței ocupă locul trei, devansată fiind de reprezentantele Bucureștiului și Târgului Mureș.Maria Popovici, transferată la Știința ConstanțaÎn anul 1965, echipa SSE devine Știința și retrogradează în Divizia B.Iată câteva rezultate înregistrate de echipa constănțeană, în 1966, în divizia secundă: Știința - SSE Satu Mare 66-55 (se remarcă jucătoarele Georgeta Opriș, Florina Mitrache, Viorica Arion), Știința - Voința Târgu Mureș 53-33 (la echipă, vine o nouă jucătoare, Maria Popovici, absolventă a ICF București, fostă jucătoare la Brașov, sub numele de Corcodel), Știința - ASA Cluj 56-49, Știința - SSE Craiova 61-40 (cele mai bune jucătoare în acest meci au fost Maria Popovici și Georgeta Opriș; încă două jucătoare vin și întăresc echipa - Elena Frîncu și Ana Gorgovan), Știința - Universitatea București 62-39 (se remarcă prin joc Stela Mihai, Florina Mitrache și Georgeta Opriș), Știința - IMF Târgu Mureș 58-39, Știința - Politehnica Brașov 68-54 (se evidențiază jucătoarele Stela Mihai, Florina Mitrache, Maria Popovici și Ana Gorgovan), Știința - Politehnica Timișoara 71-52.2 aprilie 1967: Știința - Constructorul București 71-4127 decembrie 1967: Știința - Arhitectura București 41-38.Știința - Universitatea Iași 65-53Știința - Arhitectura București 53-39 (în acest meci, cele mai eficace jucătoare au fost Stela Mihai, Georgeta Opriș, Florina Mitrache)Știința - ICF București 42-371968: Știința - Olimpia București 48-33, Știința - CSU București 57-77.În anul 1969, echipa retrogradează în Divizia B.Câteva rezultate: Știința - SSE Ploiești 77-62, Știința - Rapid II București 65-59 (din nou, se remarcă același nucleu de jucătoare, format din Georgeta Opriș, Florina Botoș, Maria Popovici), Știința - Olimpia București 64-5.Echipa termină campionatul pe locul secund în Divizia B. Antrenor, prof. Eugen Simionescu.Cupa Mării Negre, organizată în 1969Începând cu 1969, se organizează un turneu internațional, sub denumirea de Cupa Mării Negre.În 1970, echipa Știința ia denumirea de Institutul Pedagogic Constanța (IPC).Câteva rezultate: IPC - Arhitectura București 64-59, IPC - Rapid II București 64-62 (un bun randament au dat sportivele Gabriela Nuț, Maria Popovici, Dana Răducanu), IPC - Politehnica II București 61-40 (se remarcă Elisabeta Nedelcu 20, Maria Popovici și Georgeta Fridlender).8 noiembrie 1970: Voința - Rapid II București 44-32. IPC devine Voința. O evoluție bună au avut Maria Popovici, Elisabeta Nedelcu și Stănescu.1971. La Sibiu, are loc turneul de calificare în Divizia A, unde Voința Constanța ratează promovarea.4 aprilie 1971: Voința - Politehnica Brașov 55-349 mai 1971: Voința - Arhitectura București 62-80Voința - Universitatea București 73-44 (printre marcatori: Mariana Mihăilescu 21, Gabriela Nuț 13, Mariana Boceanu 9, Elisabeta Teodorescu 8).