Poveştile sportului constănţean. Amintiri cu Dumitru Bacalu şi Iancu Vanghelici

Poveștile sportului constănțean. Amintiri cu Dumitru Bacalu și Iancu Vanghelici

Constanța are o tradiție extraordinară în ceea ce privește activitatea sportivă. Poveștile, unele datând de mai bine de un secol, sunt depănate, pentru cititorii „Cuget Liber”, de venerabilul profesor Traian Petcu, atlet veteran și, totodată, veritabilă enciclopedie, ajuns la vârsta de 94 de ani. În episodul de astăzi, facem referire la luptele constănțene, în perioada anilor 1965-1969.







12 aprilie 1965, o zi care a intrat în istorie







Ca dată istorică, se poate aminti ziua de 12 aprilie 1965 ca fiind prima zi de desfășurare a procesului instructiv-educativ la lupte. La primul antrenament, au fost prezenți un număr de 200 de tineri, în marea lor majoritate elevi. Datorită numărului mare de participanți și a condițiilor improprii (lipsa de spațiu), s-a ajuns la concluzia să se continue trierea.

S-a trecut la îndeplinirea unor norme de control în timpul următoarelor antrenamente. Aceste norme au fost:

1. Trânte 4 X 2

2. Tracțiuni în brațe - 12

3. Săritura de pe loc

4. Genuflexiuni (cu parteneri de aceeași greutate)







În urma acestei noi trieri, au fost selecționați un număr de 80 de elevi. Deci, dintre cei 200 de elevi care frecventau antrenamentele, 80 s-au dovedit a fi corespunzători din punct de vedere psiho-fizic pentru practicarea luptelor. Cei 80 de elevi selecționați au fost pregătiți pentru a participa, conform calendarului competițional, la faza pe regiune la lupte greco-romane, care s-a desfășurat, pe data de 25 aprilie 1965, în orașul Constanța.







La această fază regională, au participat reprezentanți ai secțiilor de lupte din Medgidia și Tulcea. În urma acestei faze regionale, AS Energia Constanța a obținut 6 locuri I, prin Iancu Vanghelici (cat. 48 kg), Vilman Izet (cat. 55 kg), Zaharia Croitoru (cat. 59 kg), Petre Sicu, Ilie Nan (cat. 81 kg) și Radu Avrigeanu (cat. +87 kg). În același concurs, Medgidia obține două locul I, iar Tulcea, un loc I.







La 1 mai 1965, la Craiova, cei șase sportivi calificați pentru Campionatul Național de juniori, lupte greco-romane, își îndeplinesc baremurile normelor tehnice stabilite de F.R.L.







F.R.L. stabilește un clasament al celor mai buni sportivi la trecerea baremurilor normelor tehnice. Constanța obține două locuri I, prin sportivii Ilie Nan (cat. 81 kg) și Radu Avrigeanu (cat. 87 kg).

În finala Campionatului Național de lupte greco-romane de la Craiova, din 1965, se obțin două locuri VI, prin Iancu Vanghelici (cat. 48 kg) și Radu Avrigeanu (cat. 87 kg).







Primul titlu de campion național, la seniori







Calitatea procesului instructiv-educativ din secția de lupte condusă de pasionatul antrenor Constantin Ofițerescu își arată roadele.







În luna octombrie 1965, are loc finala de lupte libere juniori de la București, unde Constanța reușește să cucerească primul titlu de campion, Iulian Mihai (cat. 79 kg). De asemenea, se mai obțin un loc III, prin Radu Avrigeanu (cat. 87 kg), două locuri IV, prin Petre Sicu și Zaharia Croitoru (cat. 59 kg), două locuri V, prin Iancu Vanghelici (cat. 48 kg) și Vilman Izet (cat. 55 kg) și un loc VI, prin Ilie Nan (cat. 81 kg). Astfel, Dobrogea se clasează pe locul III în topul regiunilor.







În anul 1965, regiunea Dobrogea obține primul titlu de campion național de seniori la lupte greco-romane, prin Dumitru Bacalu (cat. 78 kg).







La acest campionat, au participat și au adus puncte pentru regiunea Dobrogea și luptătorii din secțiile de la Mangalia și Energia Constanța. Rezultatele înregistrate: patru locuri IV, prin Florian Ene, Nicolae Ene, Carol Revet, Ștefan Pribilovici, și un loc III, prin Toader Boșcenco.







La această finală, Dobrogea ocupă locul III în clasamentul pe regiuni.







În luna octombrie 1965, la Brașov, are loc turneul de calificare pe echipe pentru Divizia B. La acest turneu, participă și echipa de lupte greco-romane Marina Mangalia, câștigătoarea seriei de est. În același an, pentru prima dată, participă cu echipa de lupte libere la calificări și AS Energia Constanța, ocupând locul III în serie.







Campionate și concursuri pentru elevi







În anul 1966, se primesc instrucțiuni pentru dezvoltarea sportului dobrogean, instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea activității de educație fizică și sport în rândurile elevilor.







Astfel, începând cu anul școlar 1966-1967, activitatea competițională a elevilor se va desfășura sub forma campionatelor și concursurilor școlare, cu etape pe zonă și finală pe țară, la disciplinele atletism, gimnastică, handbal, volei, fotbal, box, lupte și haltere.







Lupte: campionatul se desfășoară la lupte greco-romane și libere, individual, sistem eliminatoriu, la următoarele categorii de greutate: 48 kg, 51 kg, 56 kg, 60 kg, 65 kg, 75 kg, 81 kg, 87 kg și peste 87 kg.







În anul 1966, devine campion național la lupte libere, seniori, Dumitru Nicolae, din Medgidia. Calitatea muncii instructiv-educative desfășurate în secțiile de lupte din regiunea Dobrogea începe să dea roade. Sunt selecționați în lotul național de seniori doi sportivi dobrogeni: Dumitru Bacalu, lupte greco-romane, cat. 78 kg, și Dumitru Nicolae, lupte libere, cat. 57 kg.







De asemenea, sunt selecționați în lotul de lupte libere juniori Iulian Mihai, Iancu Vanghelici, Ion Gheorghe, Ilie Nan și Radu Avrigeanu, iar în lotul de lupte greco-romane juniori, sunt cooptați Gheorghe Păduraru (cat. 70 kg) și Marian Rada (cat. 87 kg).