Povestea a ajuns la final. Horia Tecău a spus adio tenisului!

Punctul culminant nu l-a reprezentat meciul în sine, ci faptul că cel mai bun tenismen român de dublu din ultimele două decenii, constănţeanul Horia Tecău, şi-a anunţat retragerea din carieră.





Emoţionat, dar hotărât, Tecău a intrat pe teren alături de partenerul său, Marius Copil, pentru meciul în care avea să îi întâlnească pe peruanii Sergio Galdos şi Conner Huertas Del Pino.





România conducea cu 2-0 la general după prima zi în care Copil şi Frunză şi-au făcut treaba, astfel că partida de dublu avea să fie una decisivă pentru calificarea în finala barajului din Cupa Davis.





Emoţiile lui Horia s-au simţit încă de la început. Primul set a fost unul destul de echilibrat până când, la un moment dat, peruanii au reuşit break-ul şi s-au impus cu 6-4.





Tecău şi Copil s-au adunat şi, încurajaţi frenetic de suporterii din tribune, au revenit pe tabela de marcaj şi au câştigat setul al doilea cu 6-3.





S-a intrat în decisiv, acolo unde experienţa băieţilor noştri şi-a spus cuvântul. Serviciile apăsătoare ale lui Horia şi voleurile magice pe care le-a reuşit Marius Copil au făcut ca România să se impună cu 6-2 şi să reuşească calificarea la barajul din Cupa Davis.



Horia Tecău s-a retras într-un ropot de aplauze



Imediat după ultimul punct Horia Tecău a primit ceea ce a meritat. A mers la centrul terenului, a salutat publicul care era în delir şi a încercat să îşi stăpânească lacrimile, chiar dacă, aşa cum o spune o celebră melodie, „Şi băieţii plâng câteodată”.





A fost ultimul meci al lui Horia Tecău şi momentul este unul delicat pentru toată lumea. Constănţeanul a luat microfonul şi a ţinut să spună câteva cuvinte pentru publicul care l-a încurajat pe toată durata carierei, dar şi pentru echipa sa şi staff-ul tehnic.





„Vreau să vă mulţumesc tuturor că sunteţi aici pentru mine. La 17 ani am debutat în echipa de Cupa Davis a României şi de atunci am încercat să nu mai ies. Au fost momente incredibile, cu bune şi rele, o carieră pe care am clădit-o cu foarte multă trudă. Acum este timpul să îi lăsăm pe cei care vin din spate. Am obţinut această calificare şi se pare că va mai avea loc cel puţin un meci. Fară mine, dar sunt sigur că băieţii se vor descurca. Va mulţumesc încă o dată şi vă iubesc!”, a spus Horia Tecău, la finalul meciului cu Peru.





Horia Tecău este dublu câştigător de Grand Slam, în 2015 la Wimbledon şi în 2017 la US Open. Constănţeanul mai are şi un titlu de Grand Slam obţinut în proba de dublu-mixt, în 2012, la Australian Open.





În 2016, la Rio de Janeiro, a obţinut medalia de argint la Jocurile Olimpice alături de partenerul său din acea vreme, Florin Mergea. Are 38 de titluri câştigate în circuitul profesionist, iar cea mai înaltă poziţie în clasamentul ATP de dublu a înregistrat-o în noiembrie, 2015.





Sub ochii Simonei Halep, Horia Tecău a spus adio tenisului şi probabil se va îndrepta către o nouă carieră, sau de ce nu, va rămâne în sportul alb pentru a-i ajuta pe tineri să crească.





Rămânem cu un zâmbet amar pe buze, gândindu-ne la performanţele obţinute de-a lungul timpului de Horia Tecău şi nu putem să ne gândim decât la faptul că în viitorul apropiat, în România, se va mai naşte un astfel de campion.





Un astfel de moment s-a consumat, duminică, la Cluj-Napoca, acolo unde echipa României de Cupa Davis a întâlnit reprezentativa din Peru.