Portugalia vs. Ţara Galilor sau Ronaldo vs. Bale / "Nu trebuie să îţi fie frică să visezi"

Portugalia vs. Țara Galilor sau Ronaldo vs. Bale / "Nu trebuie să îți fie frică să visezi"

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Aceasta va fi prima întâlnire oficială dintre cele două echipe și a patra din istorie: până acum, lusitanii au câștigat două dintre cele 3 amicale disputate, 3-2 (1949) și 3-0 (2000), iar galezii s-au impus cu 2-1 (1951).De asemenea, semifinala va fi un motiv de bucurie și pentru fanii Realului, care îi vor vedea în prima înfruntare directă la nivelul echipelor naționale pe Cristiano Ronaldo și Gareth Bale. Mai mult, pe teren se va afla și Pepe, unul dintre cei mai în formă fundași de la această competiție.În acest moment, galezii au cel mai prolific atac de la Euro, după ce au marcat în 10 rânduri, obținând patru victorii în cele cinci meciuri disputate. De partea cealaltă, portughezii nu au câștigat niciun meci în 90 de minute și au înscris 6 goluri."Am vrut să venim aici și să demonstrăm că putem fi o echipă foarte ofensivă și asta am făcut. Nu trebuie să îți fie frică să visezi. Cu patru ani în urmă eram mai departe de acest moment decât vă puteți imagina. Am avut mai multe eșecuri decât victorii, dar nu îmi este frică de înfrângeri. Am meritat această victorie", a spus Chris Coleman, antrenorul galezilor, după meci.Țara Galilor a devenit prima debutantă la un Euro care se califică în penultimul act, de la Suedia, care a reușit această performanță în 1992, atunci când a fost eliminată în semifinale de Germania (2-3).De partea cealaltă, Portugalia ar putea ajunge în finala competiție fără să joace împotriva unei forțe a Europei: a fost în grupă cu Islanda, Ungaria și Austria, a eliminat Croația în optimi și Polonia în sferturi, în semifinale urmând duelul cu Țara Galilor.sursa: digisport.ro