Portarul Răzvan Stanca nu vrea să mai joace la Farul

Duminică, la Mioveni, „rechinii“ Farului îl vor avea adversar în poartă pe fostul lor coleg Răzvan Stanca, împrumutat la Dacia până la finele acestui campionat. Răzvan, care spune că va evolua cu mare ambiție, nu vrea să se mai întoarcă la Farul, după ce îi expiră împrumutul. „Dacia - Farul este o partidă în care voi juca sub o presiune suplimentară, întrucât orice greșeală a mea poate fi interpretată, atâta timp cât eu sunt jucătorul Farului, dar evoluez la Mioveni. Pe de altă parte însă, poate fi și un meci ușor pentru mine. Voi face tot ce voi putea pentru a apăra cât mai bine”, a declarat Răzvan Stanca. Portarul de 28 de ani nu vrea să mai joace la Farul, după ce îi expiră împrumutul la Mioveni. „Nu vreau să mă mai întorc la Farul sub nicio formă. Nu mi s-a dat nicio șansă. Deși mai am un an de contract cu clubul constănțean, în vară voi cere să fiu lăsat să-mi caut echipă. Cred că am demonstrat, până acum, prin evoluțiile mele, care mi-au adus și acea convocare la lotul național, că Farul a greșit că nu m-a luat deloc în calcul“, a mai spus Stanca. Ion Marin, antrenorul principal al Farului, a spus însă că portarul nu va fi lăsat să plece. „Într-adevăr, la un moment dat, la Farul erau trei portari de valori apropiate, Curcă, Vlas și Stanca. Opțiunea antrenorului de atunci a fost să continue cu Vlas și Curcă, iar pentru Stanca s-a găsit soluția Dacia Mioveni. Contractul lui Răzvan cu Farul rămâne valabil și nu îi dăm drumul sub nicio formă. Stanca are toate șansele să intre în lupta pentru postul de titular. Ne bucurăm că, prin evoluțiile sale de la Mioveni, ne-a dovedit că nu ne-am înșelat când i-am prelungit contractul. Dar, dacă a apărat bine la Dacia, nu înseamnă că va și pleca de la Farul“, a spus „Săpăligă“, pentru „Cuget Liber“.